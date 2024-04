Tageblatt-Sportjournalist Pascal Gillen ist für seine Reportage „Du weinst alleine: Kim Olafsson über den schmerzhaften Abschied vom Profifußball“ in die Top fünf des Wettbewerbs der AIPS („Association internationale de la presse sportive“) gewählt worden. Der Text, der am 26. Oktober 2023 im Tageblatt erschien, hat es bei den AIPS Sport Media Awards in der Kategorie „Young Reporters: Writing“ unter die letzten fünf geschafft. Die verbleibende Konkurrenz kommt aus Puerto Rico, Großbritannien, Serbien und Indien. In den kommenden Tagen werden die Nominierten für das Podium veröffentlicht.