Marc Goergen wurde bei den Wahlen am 8. Oktober direkt in die Chamber gewählt

Marc Goergen aus der Piratenpartei gibt sein Mandat in der Gemeinde Petingen auf. „Als eenzegen aus der Gemeng Péiteng duerf ech elo eis Gemeng an der Chamber vertrieden, dofir wëll ech mir do nach méi Zäit huelen an hu mäin Duebelmandat fir déi nächst Joren ofginn“, schreibt Goergen am Freitagmorgen auf Facebook. Goergen wurde bei den Parlamentswahlen am 8. Oktober als einziger Kandidat aus Petingen direkt in die Chamber gewählt. Dafür hatte er am 11. Juni einen Sitz im Gemeinderat errungen.

Am 24. Oktober wird die neu gewählte Chamber zum ersten Mal zusammenkommen. In Petingen wird Chris Bernard Goergens Platz übernehmen, heißt es in dem offiziellen Schreiben der Piraten. Er hatte nach Goergen die meisten Stimmen erhalten und wird am 23. Oktober die Piraten im Gemeinderat vertreten.

Bei den Gemeindewahlen am 11. Juni 2023 hatten die Piraten 18,74 Prozent der Stimmen in Petingen bekommen und vier Sitze erlangt. Bei den Chamberwahlen am 8. Oktober konnte das Resultat von 2018 (11,84 Prozent) in der Gemeinde auf 13,12 Prozent ausgebaut werden.

Marc Goergen wird Präsident der Piraten-Sektion in Petingen bleiben und das Team „aktiv in der Gemeindepolitik unterstützen“, heißt es in der Mitteilung des Politikers.