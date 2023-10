Das politische Bild Luxemburgs hat sich in der Wahlnacht vom 8. Oktober gehörig verändert. Luxemburg wird fortan nicht von einer Dreierkoalition geführt werden. Wie genau es weiter geht liegt in den Händen des Großherzogs.

Alle Augen sind am Montagmorgen auf den großherzoglichen Palast in Luxemburg-Stadt gerichtet. Großherzog Henri empfängt am Montag nach Premierminister Xavier Bettel (DP) und Chamberpräsident Fernand Etgen (DP) alle Parteien. Dem Luxemburger Staatschef kommt bei der Bildung einer Regierung nämlich eine entscheidende Rolle zu: Er entscheidet, ob erst ein „Informateur“ ernannt werden muss oder ob mit der Ernennung eines „Formateurs“ direkt mit den Sondierungsgesprächen begonnen werden kann.

„Ich habe dem Großherzog die Demission der Regierung offiziell überbracht“, sagt Premierminister Xavier Bettel. Die Dreierkoalition aus DP, LSAP und „déi gréng“ ist somit nur noch geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung vereidigt werden kann. Ob die politische Stimmungslage der Ernennung eines „informateurs“ bedarf, wollte Bettel am Montagmorgen nicht einschätzen. „Das ist die alleinige Entscheidung des Großherzogs“, sagt Bettel nach seiner Audienz. „Wenn alles klar ist, wird ein Formateur ernannt, andernfalls ein Informateur.“

Nachdem Premierminister Bettel Fernand Etgen vor dessen Audienz noch die Kravatte gerichtet hatte, ist Etgen beim Großherzog vorstellig geworden. „Ein gutes Gespräch“ hatte der DP-Politiker eigenen Aussagen zufolge mit dem Luxemburger Staatschef. „Wir haben einen Rückblick über die vergangenen Jahre gemacht, die sehr bewegend waren“, sagt Etgen. Die DP-Parteigremien werden noch am Nachmittag zusammenkommen Weitere Infos habe Etgen noch keine. „Ich halte mich als Chamberpräsident aber auch weiter zurück, weil die Chamber anders als die Regierung bis zum 24. Oktober nicht nur geschäftsführend sondern funktionsfähig bleibt“, sagt Etgen.

Der Präsident des Staatsrates Christophe Schiltz wollte am Montagmorgen keine Aussagen vor der versammelten Presse machen. „Es liegt an den Politikern“, sagt Schiltz.