Luc Friedens erste Tage als Formateur stehen ganz im Zeichen des Buchstaben A. Triple A und Armutsbekämpfung sollen die Prioritäten der neuen Regierung sein. Caritas, ADEM, Rote Kreuz und Luxemburger Finanzexperten waren am Donnerstag und Freitag nach Senningen eingeladen worden.

Zwei „anstrengende Tage“ liegen hinter Formateur Luc Frieden und den Verhandlungsdelegationen von DP und CSV. „Es war mein Wunsch zwei Gruppen nach Senningen einzuladen“, sagt Luc Frieden am Freitagnachmittag gegenüber den anwesenden Journalisten. „Das waren einerseits die Verwaltungschefs aus den Bereichen, die mit Ziffern zu tun haben.“ Gemeint waren Experten und Vertreter aus dem Finanzministerium, der Finanzinspektion (IGF), dem Statec, Vetreter der Finanzaufsicht (CSSF) und dem „Commissariat aux Assurances“ (CAA) sowie der Sozialversicherungsinspektion (IGSS) und der nationalen Gesundheitskasse (CNS), die am Donnerstag bereits auf Schloss Senningen eingeladen waren. Am Freitag waren es Vertreter der ADEM, Croix Rouge und der Caritas, die auf Schloss Senningen eingeladen waren.

„Es herrscht eine schwierige makroökonmische Situation vor“, sagt Frieden. Das nationale Statistikamt Statec habe die Verhandlungsdelegationen darüber informiert, dass die letzten publizierten Zahlen zum wirtschaftlichen Wachstum bis Jahresende wohl nicht mehr richtig seien. „Wir könnten in eine Stagnation oder sogar in eine Rezession rutschen.“ Das spiegele in etwa die Situation in den Nachbarländern wider – und habe letzten Endes auch Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Auch, weil die Maßnahmen aus den vergangenen Tripartiten das Budget auch noch weiterhin belasten würden. „Wir werden das Jahr 2023 mit einem höheren Defizit abschließen, wie Anfang des Jahres gedacht.“,

Die Informationen von der Sozialversicherung und der ADEM würden nahelegen, dass in den künftigen Jahren mehr Personen in Rente gehen werden, als auf den Arbeitsmarkt nachrücken. „Das hat wiederum Auswirkungen auf andere Bereiche“, sagt Frieden. Eine einzige Entscheidung sei bisher in „exzellenter Atmosphäre“ zwischen den Verhandlungsdelegationen gefällt worden: „Nach den Gesprächen mit den Finanzverwaltungen haben wir entschieden, eine Politik zu betreiben, das Triple A Luxemburgs zu erhalten“, sagt Frieden. „Wenn der Luxemburger Staat in den nächsten Jahren Geld leihen muss – und wir werden wohl Geld leihen müssen – dass wir den Kredit zu anständigen Raten kriegen.“ Die Schuldenlast dürfe nicht kontinuierlich steigen und aufgenommen Kredite nicht einfach im Budget versinken. Auch sei die Rückzahlungskapazität ein entscheidender Faktor. „An den Schrauben werden wir drehen“, sagt Frieden. „Wir haben uns diesen Rahmen gesetzt, ohne eine inhaltliche Entscheidung getroffen zu haben.“

Wie die versprochenen Steuersenkungen vonseiten der CSV mit dem Erhalt des Triple A zusammenpasse, wollte Frieden noch nicht freigeben. „Wir sind noch nicht beim Budget des nächsten Jahres“, sagt Frieden. Wenn die Regierung in ungefähr zwei Monaten stehe, habe man eine bessere Übersicht über die Steuerentwicklung und welchen Impakt die Zinsentwicklung auf den Finanzsektor habe. „Es ist noch zu früh, um eine Vorhersage für das Jahr 2024 zu wagen.“

Armutsbekänpfung

Am Freitagnachmittag war das Luxemburger Rote Kreuz und die Caritas auf Wunsch beider Delegationen zu Gast in Schloss Senningen. „Wir waren forh und dankbar, dass wir zusammen mit unseren Freunden vom Roten Kreuz eingeladen wurden“, sagt Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs nach dem Treffen mit den Verhandlungsdelegationen von CSV und DP. „Wir haben die verschiedenen Problematiken ohne Filter ansprechen.“ Besonders auf das Problem der Obdachlosen und auf das Risiko eines möglichen Flüchtlingsproblems habe man aufmerksam machen wollen. „Wir haben ein offenes Ohr gefunden“, sagt Jacobs. Es sei die Möglichkeit gewesen, das künftige Regierungsprogramm zu beeinflussen. Ein großes Problem bleibe weiterhin das Logement. „Wenn wir das nicht gelöst kriegen, kriegen wir die Armutsproblematik nicht gelöst“, meint Jacobs.

„Es ist eine komplexe Problematik mit vielen Dimensionen“, sagt Frieden zum Thema Armutsbekämpfung. „Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Logement, Gesundheit und Unterbringung von Migranten.“ Über diese Problematik werde dann auch in den kommenden Wochen in den entsprechenden Arbeitsgruppen weiterdiskutiert werden, auch wenn keine der Informationen die Verhandlungsdelegationen „fundamental überrascht“ habe. Die Verhandlungsdelegationen empfangen am Montag noch die Gewerkschaftsvertreter des OGBL, LCGB und der CGFP sowie Patronatsvertreter der UEL. „Damit enden dann auch vorerst die externen Besuche der Zivilgesellschaft“, sagt Frieden. Anschließend sollen die beiden Verhandlungsdelegationen in Arbeitsgruppen zusammenkommen, die eventuell noch weitere Interessengruppen empfangen und über ein künftiges Koalitionsprogramm beraten. Die Arbeitsgruppen werden anders als die Plenarsitzungen beider Delegationen nicht auf Schloss Senningen zusammenkommen. Am kommenden Freitag sollen dann beide Delegationen wieder in einer Plenarsitzung auf Schloss Senningen zusammenkommen. „Das erlaubt mir anschließend dem Staatschef Bericht zu erstatten“, sagt Frieden.

Als „Missverständnis seitens der Presse“ bezeichnete der designierte Premierminister Luc Frieden den Umstand, dass der Presse der Zugang zum Schloss Senningen am Donnerstag verwehrt blieb. „An einem Tag, wo nicht verhandelt wird, bringt es meiner Meinung nach nichts, dass ihr [Journalisten, Anm. der Red.] den ganzen Tag hier sitzt“, sagt Frieden. „Ich bin einverstanden, dass Journalisten den ganzen Tag auf Schloss Senningen verbringen.“ +

Einige Journalisten, darunter auch die des Tageblatt hatten am Donnerstag versucht aufs Verhandlungsgelände von Schloss Senningen zu kommen. Sie wurden jedoch noch an der Schranke wieder abgewiesen, woraufhin der Presserat eine Beschwerde beim Formateur-Assistenten Luc Feller eingelegt hatte. Kommenden Montag sind die Sozialpartner auf Schloss Senningen eingeladen. Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und CGFP werden dann ebenso wie die Patronatsvertreter der UEL auf Schloss Senningen empfangen werden. Am Montagnachmittag soll auch der „Mouvement écologique“ und der Nachhaltigkeitsrat ihre Prioritäten für eine künftige Regierung vortragen können.