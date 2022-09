Die Verhandlungen zwischen der Gesundheitskasse und der Fapsylux um Rückerstattung von Psychotherapien sind erneut gescheitert. Das hat die CNS am Dienstag mitgeteilt. Dennoch bestehe noch Hoffnung.

Die Verhandlungen zwischen CNS und Fapsylux, der Vereinigung der Luxemburger Psychotherapeuten, sind erneut gescheitert. Bereits seit Jahren ringen beide Verhandlungspartner um die Rückerstattung von Psychotherapien. Die CNS teilte jedoch am Dienstag in einem Presseschreiben mit, dass „die Positionen bis heute so weit auseinander gehen“, dass kein Kompromiss möglich ist.

Der Verwaltungsrat der CNS werde bei einer Sitzung am 14. September das Scheitern der Verhandlungen ansprechen. Bereits 2019 hatte der erste Teil der Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt, woraufhin die großherzogliche Verordnung vom 12. Februar 2021 zur Regelung der Beziehungen zwischen CNS und Fapsylux ausgearbeitet wurde. Die Verordnung leitete die nächsten Verfahrensschritte ein, darunter die Bestimmung der in der Nomenklatur aufgeführten Handlungen und der entsprechenden Tarife. Die Verhandlungen laufen bereits seit 2017.

Wie Christian Oberlé, der Präsident der Gesundheitskasse, am Dienstag gegenüber 100,7 bekannt gab, sind die Verhandlungen an den unterschiedlichen Verstellungen der Tarife gescheitert. Das bedeute jedoch nicht, dass das Thema Rückerstattung vom Tisch sei – im Gegenteil. Das Gesetz sieht vor, dass sich nun eine unabhängige Instanz die Argumente beider Seiten anhören wird. Auf diesem Weg könnte das Ziel möglicherweise sogar schneller erreicht werden als durch weitere Verhandlungen zwischen der CNS und der Fapsylux.

Langwierige Verhandlungen

Die CNS hoffe, „die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte fortsetzen zu können, damit die Kostenübernahme für Psychotherapeuten im Laufe des Jahres 2023 möglich wird“, geht aus dem Presseschreiben der Gesundheitskasse hervor.

Die Fapsylux hatte sich bis Dienstag noch nicht zu dem Scheitern der Verhandlungen geäußert, die Christlich-Soziale Jugend (CSJ) hingegen schon. Die Jugendpartei kritisiert in einer Pressemitteilung den äußerst langwierigen Verlauf der Verhandlungen und fordert, dass der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider (LSAP), aktiver wird, damit es zu einem Abschluss der Verhandlungen kommt. Denn auch die Regierung sei gefordert. Es sei wichtig, dass die CNS und die Fapsylux schnellstmöglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.

