Luxemburg / Gegenpetition fordert Stärkung von LGBTQ+-Themen in der Schule

Die Petition mit der Nummer 3198, die LGBTQ+-Themen aus den Lehrplänen ausschließen will, steht mittlerweile bei 8.250 Unterschriften (Stand Dienstagmittag). Aus der Zivilgesellschaft hagelt es Kritik – und jetzt soll laut RTL auch eine Gegenpetition kommende Woche für Unterschriften geöffnet werden.

Die Petition fordere, dass LGBTQ+-Themen in der Schule gestärkt werden sollen. Die Kommission habe die Petition am Dienstag einstimmig angenommen, teilte die Kommissionspräsidentin Francine Closener (LSAP) laut RTL mit. Insgesamt habe es vier Petitionen zu diesem Thema gegeben. In einem solchen Fall werde der Text zurückbehalten, der „am besten formuliert ist“. Hier handle es sich dabei um die Petition von Marc Gerges, Kommunikationsberater der LSAP.

Die Chamberpräsidenten-Konferenz müsse nun noch grünes Licht geben, damit Unterschriften gesammelt werden können, schreibt RTL. Ob Petition und Gegenpetition gemeinsam im Parlament debattiert werden würden, ließ Closener noch offen.