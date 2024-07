Luxemburg / Nach 3 Tagen genug Stimmen: Petition fordert Ausschluss von LGBTQ+ – Themen aus Schulen

Inhalte zu LGBT-Themen sind aus Lehrplänen für Minderjährige auszuschließen – zumindest steht es so in der Petition Nummer 3198, die am vergangenen Montag online ging. Innerhalb von drei Tagen hat die Petition die benötigten 4.500 Unterschriften bereits übertroffen und muss dementsprechend in der Abgeordnetenkammer debattiert werden.

Es gehe nicht darum, LGBTQ+-Personen zu diskriminieren oder Hass gegen sie zu schüren, sondern darum, „Respekt und die richtige Bildungsorientierung für alle minderjährigen Kinder zu gewährleisten“, heißt es vom Petitionär.

Rosa Lëtzebuerg zeigt sich in einem Facebook-Post vom Dienstag entsetzt und möchte betonen, dass Schulen einen Bildungsauftrag haben, um über die Gesellschaft und ihre Vielfalt zu informieren. „Wir verurteilen auch die Absicht, queeres Leben unsichtbar zu machen, was dazu beiträgt, dass queere Menschen weiterhin mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert werden“, schreibt die Organisation.

Auch das Centre Lqbtiq+ Cigale meldet sich am Dienstag auf den sozialen Netzwerken zu Wort. „Wir sind für euch da“, heißt es hier in einem Post, der die Menschen daran erinnert, dass sie sich bei Bedarf an das Zentrum wenden können.