Petition / „Rosa Lëtzebuerg“ kritisiert Versuch, LGBTQ+-Themen aus Schulen zu verbannen

Nur drei Tage hat die Petition 3198 gebraucht, um mehr als 4.500 Unterschriften zu erreichen. Ihr Ziel: LGBTQ+-Themen aus den Lehrplänen minderjähriger Schüler zu entfernen. Am Donnerstag äußern sich „Rosa Lëtzebuerg“ und andere Organisationen in einem offenen Brief dazu.