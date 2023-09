Bewohner des Bahnhofviertels protestierten am Samstag für bessere Lebensbedingungen in ihrem Viertel

Mit einem Protest haben Bewohner des Bahnhofsviertels ihrem Unmut über die Lebensbedingungen in ihrem Viertel freien Lauf gelassen. Der versuchten Instrumentalisierung durch rechtsextreme Politiker erteilten die Organisatoren eine klare Absage.

Aus dem Sprachengewirr, das sich am Samstagvormittag an der Place de Strasbourg im Luxemburger Bahnhofsviertel versammelt hat, lassen sich Wortfetzen auf Italienisch, Französisch, Deutsch und Luxemburgisch heraushören. Rund 500 Personen haben sich eingefunden. Sie alle wollen bessere Lebensbedingungen – nur wie das erreicht werden soll, scheinen sich nicht alle einig.

Wurde bereits zweimal ausgeraubt, macht sich jedoch hauptsächlich Sorgen um die Kinder des Bahnhofviertels Foto: Sidney Wiltgen

Laurence Gillen ist eine der Organisatorinnen des Protestes. „Mir hunn einfach d’Flemm mat der Situatioun“, sagt Gilen im Gespräch mit dem Tageblatt. Ihr ganzes Leben lang wohne sie bereits im Luxemburger Bahnhofsviertel, noch nie sei die Situation so schlimm gewesen. Gillen wird den Protest mit einem Banner mit dem Schriftzug „Save Gare for a safe Luxembourg“ über die rue de Strasbourg, die Avenue de la Liberté, den Pont Adolphe und durch die Grand Rue bis vor die Chamber führen. Seitdem sich einige Bürger vor zwei Monaten zusammengeschlossen hätten, hätte sich schon einiges verbessert. „Vor der Schule werden weniger Drogen konsumiert“, stellt Gillen fest. Insgesamt sei die Drogenkriminalität weniger sichtbar. „Ich weiß, dass sich das Problem dadurch nur verlagert und nicht gelöst hat.“

Breite Unterstützung

„Arrêtez les Dealers, protégez nos enfants“ und „1,2,3 sauvons la gare“ sind nur einige der Sprüche, die auf dem Weg zur Chamber von den Protestteilnehmern skandiert werden. Eine Teilnehmerin hält ein eigens angefertigtes Schild mit der Aufschrift „Safety and Peace“ hoch. Alexandra Mendoza lebt seit 10 Jahren im städtischen Bahnhofsviertel. „Es ist seit zehn Jahren stetig schlimmer geworden“, sagt Mendoza. Zweimal sei bei ihr eingebrochen worden. Als Erzieherin würden ihr jedoch besonders die Kinder im Bahnhofsviertel am Herzen liegen. Nahe der Schule würden sich ganz oft Drogenabhängige aufhalten. Spritzen, Erbrochenes, Exkremente würden den Kindern quasi tagtäglich auf dem Schulweg begegnen. „Und warum müssen die Prostituierten direkt an der Schule stehen?“

Rund 500 Teilnehmende haben sich am Samstag zu einem Protest zusammengefunden, um für bessere Lebensbedingungen im Bahnhofsviertel zu demonstrieren

Ähnlich sieht es Jérémy. Seinen ganzen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Er hat sich mit seiner Frau und Kind erst in der Oberstadt dem Protest angeschlossen. „Es ist mittleweile gefährlich mit den Kindern auf die Straße zu gehen“, sagt der besorgte Familienvater. Er lebt mit seiner Familie nicht unweit des großherzoglichen Palastes. Die Probleme seien jedoch die gleichen. „Wie erkläre ich den Kindern, was die Männer und Frauen tun, die sich gerade eine Spritze setzen?“

Wie dem Problem beizukommen ist, ist eine Frage. Das eigentliche Problem zu benennen, das andere. Während die einen die sanitären Bedingungen im Viertel anprangern, sehen andere wiederum den Kampf gegen die Drogenkriminalität als Hauptproblem. Die Sicherheit der Kinder und Schulen und deren nähere Umgebung soll höchste Priorität genießen, darin sind sich quasi alle einig. Der Forderungskatalog der Organisatoren: 24/7 Polizeipräsenz durch regelmäßige Fußpatrouillen sowie regelmäßiges und gründliches Putzen der Straßen vor allem im direkten Schulumfeld. Experten für Urbanismus, Sicherheit, Soziales und öffentliche Gesundheit sollen zusammenkommen und das Problem nach Vorbild der Schweiz und Portugal an mehreren Fronten angehen.

Laurence Gillen, Initiatorin des Protests im Bahnhofsviertel Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante

Ein vielschichtiger Ansatz, der im Vorfeld der Demonstration etwas unterging. Es bestand die Befürchtung, dass die Demonstration gerade im Vorfeld der Wahlen von Luxemburgs Politikern instrumentalisiert werden könnte. Wenig überraschend fanden sich dann auch zahlreiche ADR-Politiker in den Reihen der Demonstranten wieder. Der CSV-Schöffe der Stadt Luxemburg fand sich ebenso unter den Protestlern wieder, sowie der Neu-CSV-Rekrut und ehemalige Präsident der Polizeigewerkschaft Pascal Ricquier. Ein Umstand, der einige wenige, darunter einige Linken-Politiker zu einer Gegendemo in der Avenue de la Liberté veranlasste. „Mehr Polizei ist nicht die Lösung“, steht auf einem der Plakate. Auch dass die ADR in vorderster Reihe mitmarschierte, gefiel den Gegenprotestlern ebenso wenig, wie dass der Protest zum gleichen Zeitpunkt stattfand, wie die Demo zum Thema Logement in Bonneweg.

Zumindest in puncto ADR waren sich sowohl Gegenprotestler als auch Organisatoren einig. „Wir gehören keiner Partei“, rufen die Organisatoren am „Krautmaart“ auf der Treppe vor der Chamber. „Rechtsextreme Kräfte“ hätten keinen Platz unter den Protestlern, schallt es unter tosendem Jubel aus dem Megafon. „85 Prozent der Bewohner des Bahnhofsviertels sind Ausländer“, sagt Gillen. „Wir sind nicht glücklich darüber, dass Rechtsextreme der ADR hier sind.“