Der neue Schöffenrat in Luxemburg-Stadt steht. Das wurde am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz im hauptstädtischen Rathaus mitgeteilt. Offen ließen Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und der erste Schöffe, Serge Wilmes (CSV), dabei allerdings, wer künftig welche Bereiche übernehmen wird.

Es war mehr als absehbar, nun aber ist es offiziell: Die Koalition in der Hauptstadt von Luxemburg zwischen DP und CSV steht – wie Lydie Polfer (DP) und Serge Wilmes (CSV) am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilten. Schon am Abend nach dem Urnengang war Lydie Polfer bei der Wahlparty der CSV erschienen und hatte verkündet, dass die beiden Parteien bereits am Folgetag erste Gespräche führen würden. Dazu kam es in einer Sitzung des hauptstädtischen Gemeinderats am Montag nach den Wahlen dann auch. Los ging es mit den Koalitionsverhandlungen dann vergangene Woche am Donnerstag.

Nach fünf Terminen wurden diese nach rund anderthalb Wochen nun am Mittwoch abgeschlossen. Wie bereits angekündigt, wird die aktuelle Bürgermeisterin Lydie Polfer ihr Amt auch weiter ausüben. Das während der kommenden sechs Jahre, wie die 70-Jährige schon zuvor im Gespräch mit dem Tageblatt unterstrich: „Ich gehe keine Verpflichtung ein, um sie nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr auszuüben.“ Nach Abschluss der Sondierungsgespräche gibt es beim Führungsduo in der Hauptstadt keine Veränderung: Erster Schöffe bleibt nach wie vor Serge Wilmes (CSV).

Aufteilung nach Bürgerwillen

Der neue Gemeinderat Lydie Polfer (DP): 15.212 Stimmen

Patrick Goldschmidt (DP): 12.410

Serge Wilmes (CSV): 11.699

Corinne Cahen (DP): 11.328

Simone Beissel (DP): 11.032

Anne Kaiffer (DP): 10.153

Colette Mart (DP): 9.798

Sylvia Camarda (DP): 9.488

François Benoy („déi gréng“): 9.459

Robert L. Philippart (DP): 9.298

Pascale Arend-Krombach (DP): 9.148

Claude Radoux (DP): 9.147

Maurice Bauer (CSV): 8.558

Claudie Reyland („déi gréng“): 8.406

Paul Galles (CSV): 8.073

Elisabeth Margue (CSV): 7.623

Laurent Mosar (CSV): 7.429

Nicolas Back („déi gréng“): 6.673

Christa Brömmel („déi gréng“): 6.374

Emilie Costantini (CSV): 6.167

Linda Gaasch („déi gréng“): 6.051

Gabriel Boisante (LSAP): 5.990

Maxime Miltgen (LSAP): 4.838

Pascal Clement (Piraten): 3.370

Antónia Afonso Bagine (LSAP): 3.568

Nathalie Oberweis („déi Lénk“): 3.361

Tom Weidig (ADR): 2.521

Anders sieht es da beim siebenköpfigen Schöffenrat unter der Leitung von Lydie Polfer (15.212 Stimmen) aus. Von diesem werden nämlich zwei bisherige Mitglieder nicht mehr länger Teil sein, wie die Bürgermeisterin bei der Pressekonferenz mitteilte: Colette Mart (9.798) von der DP und Laurent Mosar (7.429) von der CSV. Wer an ihrer Stelle in den Schöffenrat nachrücken wird, wollte das Führungsduo am Donnerstag nicht klar sagen. Stattdessen meinte die Bürgermeisterin: „Man kann sagen, dass wir dem Bürgerwillen vollkommen gerecht geworden sind. Es werden die im Schöffenrat vertreten sein, die den Auftrag dazu bekommen haben.“

Für die DP dürfte demnach neben der Bürgermeisterin und den aktuellen Mitgliedern Patrick Goldschmidt (12.410) und Simone Beissel (11.032) schon bald die ehemalige Ministerin Corinne Cahen (11.328) im Schöffenrat sitzen. Bei der CSV bleiben Serge Wilmes (11.699) und Maurice Bauer (8.558); statt Laurent Mosar dürfte künftig Paul Galles (8.073) die Meinung seiner Partei im Schöffenrat vertreten. Diese Veränderungen werden auch Verschiebungen bei den Zuständigkeitsbereichen mit sich bringen – welche genau, wurde bei der Pressekonferenz allerdings nicht verraten.

Colette Mart war bis dato für den Bereich Bildung zuständig – den nun eine andere Person übernehmen wird. Gleiches gilt für die Finanzen, um die sich bisher Laurent Mosar kümmerte. Die Statuten beider Mehrheitsparteien sehen es laut Lydie Polfer und Serge Wilmes vor, dass die neue Ressortverteilung zuerst parteiintern mitgeteilt wird. Das wird am Montag geschehen. Danach soll dann auch die Öffentlichkeit erfahren, wer in Zukunft welche Bereiche übernehmen wird. Die letzte Sitzung des hauptstädtischen Gemeinderats in der bisherigen Konstellation findet übrigens am 3. Juli statt. Die neuen Ratsmitglieder sollen dann Ende der ersten Juliwoche vereidigt werden.

