Vorbeigehende um Kleingeld zu bitten, soll in der Hauptstadt untersagt werden – zumindest will das der Schöffenrat von DP und CSV. In der zweitletzten Sitzung des aktuellen Gemeinderats wurde nun eine Entscheidung getroffen, die diesen auf diesem Weg weiterbringen soll.

Genau einen Monat ist es her, dass das Innenministerium das Bettelverbot in Luxemburg-Stadt gekippt hat: Bei einer Pressekonferenz erklärte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) Mitte Mai, dass sie eine entsprechende Abänderung an der Polizeiverordnung der Stadt Luxemburg aus juristischen Gründen nicht gutheißen könnte. Und machte so der blau-schwarzen Mehrheit einen Strich durch die Rechnung. Als Reaktion kündigten DP und CSV schon zu dem Moment an, juristisch gegen das Urteil vorgehen zu wollen.

Und das ist nun auch möglich – da die Mehrheit im hauptstädtischen Gemeinderat am Freitagmorgen ihr Einverständnis dazu gegeben hat. Unter Tagesordnungspunkt 7 mit dem Titel „Affaires judiciaires: autorisations d’ester en justice. Décision“ wurde beschlossen, vor Gericht als Gemeinde Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Die Entscheidung wurde mit den Stimmen der Mehrheit von DP und CSV und den Gegenstimmen von „,déi gréng“, LSAP und „déi Lénk“ angenommen.

„Das Ministerium wird nun die Verteidigung im Rahmen der Prozedur vor dem Verwaltungsgericht organisieren. Dort wird dann ein Urteil gefällt, gegen das Berufung eingelegt werden kann“, hatte das Innenministerium auf Anfrage vom Tageblatt zur weiteren Prozedur erklärt. Und darauf hingewiesen, dass das mehr als ein Jahr dauern könnte. Nach einer erneut hitzigen Debatte im Gemeinderat sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Freitagmorgen: „Wir stellen die Vorgehensweise und die Argumente der Innenministerin in Frage. Jetzt muss das Gericht entscheiden, wie die Situation auf juristischer Ebene aussieht.“

Mehr zu diesem Thema:

– Düdelingen will das Bettelverbot kippen, Diekirch schwankt und Ettelbrück bleibt hart

– Gemeinde reagiert auf Kippen des Bettelverbots: „Auch wir haben gute Juristen“

– Innenministerin Taina Bofferding: Betteln bleibt bis auf Weiteres erlaubt

– DP und CSV beschließen Bettelverbot: Worum es in der dreistündigen Gemeinderat-Diskussion ging

– Luxemburg-Stadt und das geplante Bettelverbot: „Wir werden dadurch nicht verschwinden“