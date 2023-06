Vor, während und nach der Sitzung des hauptstädtischen Gemeinderats wurde bereits am Montag alles für Sondierungsgespräche zwischen der DP und der CSV in die Wege geleitet

Nun ist es sicher: Die aktuelle Mehrheit von DP und CSV wird in Luxemburg-Stadt noch diese Woche mit den Koalitionsverhandlungen beginnen und – nach einer sehr wahrscheinlichen Einigung in Puncto Programm –die Zukunft der Hauptstadt gemeinsam gestalten.

Wenig überraschend, aber nun definitiv sicher, ist es am Dienstag die Nachricht, dass in der Hauptstadt die Koalitionsverhandlungen zwischen der bisherigen blau-schwarzen Mehrheit für die kommende Legislaturperiode beginnen. Wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Dienstag um die Mittagszeit bestätigt, saßen die DP und die CSV am Dienstagmorgen zusammen, um die Termine für die Verhandlungen festzulegen. Fünf wurden in einem ersten Schritt festgelegt, um zu besprechen, wie die Zukunft der Hauptstadt aussehen soll. Noch diese Woche wird es mit den Gesprächen losgehen.

Die 70-Jährige Lydie Polfer sagt ganz klar, dass sie den Posten der Bürgermeisterin in den kommenden sechs Jahren übernehmen will. „Ich gehe keine Verpflichtung ein, um diese nach einem gewissen Zeitraum dann nicht mehr auszuüben.“ Gleichzeitig weist sie darauf darauf hin, dass sie solche Aussagen nur ungern trifft, da das Leben manchmal böse Überraschungen bereithalten kann: „Man weiß eben nie.“ Informationen dazu, wie der künftige Schöffenrat aussehen und wer welche Bereiche übernehmen wird, gibt es vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen nicht.

Verpflichtung für sechs Jahre

Aktiv an ihrer Seite eine Nachfolge ausbauen, wird Lydie Polfer wohl eher nicht. „Ich werde ja nicht bestimmen, wer der nächste Bürgermeister wird. Entweder werden das nach meinem Mandat die Wähler entscheiden oder – wenn sich die Frage im Laufe der Jahre stellen sollte – wird der Gemeinderat das laut Gesetz in einer geheimen Abstimmung entscheiden“, so die Anwältin. Sie kam bei den diesjährigen Kommunalwahlen auf 15.212 Stimmen, vor Patrick Goldschmidt mit 12.410 und Serge Wilmes mit 11.699. Und sagt: „Ich freue mich nach all den Jahren über diesen Vertrauensbeweis, der für mich eine großer Zuspruch ist.“

Der neue Gemeinderat Lydie Polfer (DP): 15.212 Stimmen

Patrick Goldschmidt (DP): 12.410

Serge Wilmes (CSV): 11.699

Corinne Cahen (DP): 11.328

Simone Beissel (DP): 11.032

Anne Kaiffer (DP): 10.153

Colette Mart (DP): 9.798

Sylvia Camarda (DP): 9.488

Robert L. Philippart (DP): 9.298

François Benoy („déi gréng“): 9.459

Pascale Arend-Krombach (DP): 9.148

Claude Radoux (DP): 9.147

Maurice Bauer (CSV): 8.558

Claudie Reyland („déi gréng“): 8.406

Paul Galles (CSV): 8.073

Elisabeth Margue (CSV): 7.623

Laurent Mosar (CSV): 7.429

Nicolas Back („déi gréng“): 6.673

Christa Brömmel („déi gréng“): 6.374

Emilie Costantini (CSV): 6.167

Linda Gaasch („déi gréng“): 6.051

Gabriel Boisante (LSAP): 5.990

Maxime Miltgen (LSAP): 4.838

Pascal Clement (Piraten): 3.370

Antónia Afonso Bagine (LSAP): 3.568

Nathalie Oberweis („déi Lénk“): 3.361

Tom Weidig (ADR): 2.521

Schon in der Nacht zu Montag hatte sich unmittelbar nach der Veröffentlichung der kompletten Resultate gezeigt, dass das Blau-Schwarze Bündnis wohl auch künftig die Mehrheit am „Knuedler“ bilden wird. Noch am gleichen Abend erschien Lydie Polfer bei der Wahlparty von der CSV in Luxemburg-Stadt und verkündete, dass die beiden Parteien schon am Folgetag erste Gespräche führen würden. Und so war es dann auch. Im Laufe dieser Woche wird die zweite Auflage der Blau-Schwarzen Koalition dann zunehmend konkreter werden.

