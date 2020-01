Chantal Gary wird am Mittwoch (23.10.) in der Chamber vereidigt. Dass sie ins Parlament nachrücken könnte, damit hatte sie sich bereits im Vorfeld befasst. Die 31-Jährige überlässt eigentlich nichts dem Zufall.



„Zielstrebig, ehrgeizig und engagiert“: So beschreibt Wohnungsbauminister Henri Kox seine Nichte Chantal Gary. Die 31-Jährige wird am Mittwoch in der Chamber vereidigt. Sie rückt für ihren in die Regierung gewechselten Onkel ins Parlament nach. Es war Henri Kox, der die studierte Geografin vor den Wahlen im vergangenen Jahr in die Politik lotste. Wobei Freundinnen der zukünftigen Abgeordneten behaupten, sie sei schon vor ihrem Eintritt in die Partei „grün“ gewesen. Das müsse an den Genen liegen, meint Kox. Vor allem die Oma, also Kox’ Mutter, sei für Gary ein Vorbild gewesen. Elisabeth Kox, geborene Risch, war jahrelang Mitglied der CSV, bevor sie gegen die geplanten Atomkraftwerke in Remerschen und Cattenom protestierte und sich den Grünen anschloss, für die sie 1999 und 2004 bei den Parlamentswahlen kandidierte.

Trotz familiärer Vorbelastung (Onkel Martin Kox ist Schöffe für „déi gréng“ in Esch) hatte sich Gary den Schritt, für die Parlamentswahlen zu kandidieren, gut überlegt – so, wie es die Hobby-Winzerin, die in Grevenmacher den Weinberg hinter ihrem Elternhaus bewirtschaftet, eigentlich immer tut. „Bevor ich eine Entscheidung treffe, spiele ich alle möglichen Szenarien durch. Das war auch der Fall, als ich mit in die Wahlen ging“, sagt sie.

Und so war ihr schon damals klar, dass die Möglichkeit bestehen würde, ins Parlament einzuziehen. Richtig konkret wurde es für die Drittgewählte im Osten nach der Regierungsumbildung. Nach Gesprächen mit Vizepremier François Bausch, Fraktionspräsidentin Josée Lorsché sowie weiteren Mitgliedern der Partei hat sich Gary, die in Montpellier und Innsbruck studiert hat, dazu entschieden, ihre Arbeit beim “Verkéiersverbond” aufzugeben und das Abgeordnetenmandat anzunehmen.

„Es war ganz allein ihre Entscheidung, ich habe sie nicht beeinflusst“, so Henri Kox. Es sei immerhin ein großer Schritt. Ein politisches Mandat anzunehmen, bedeute, ständig unter Beobachtung zu stehen und sich regelmäßig mit Angriffen – ob von politischen Gegnern, der Öffentlichkeit oder den Medien – konfrontiert zu sehen. Mit dem Druck müsse man erst einmal lernen, umzugehen.

Knie-OPs und Meistertitel

Dass Gary das hinbekommt, daran zweifelt ihre ehemalige Handball-Mitspielerin Valérie Mackel keine Sekunde. Beide kennen sich seit gut 20 Jahren – seit dem Zeitpunkt, als die Mutter von Gary die Jugend-Mannschaften beim HB Museldall aufgebaut hat. Mackel beschreibt Gary mit den gleichen Eigenschaften wie Kox. Mit ihrer engagierten Art sei sie für viele ein Vorbild. Das sei sie bereits zu ihrer aktiven Zeit als Handballspielerin und als Taekwondoka gewesen. Beide Sportarten hat Gary auf einem hohen nationalen Niveau betrieben. Hier hat sie gelernt, zu kämpfen. Fünfmal musste sie sich einer Knieoperation unterziehen, jedes Mal arbeitete sie sich zurück. Mit dem HB Museldall gewann sie 2017 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Im vergangenen Mai war dann aber Schluss mit dem Handball. Eine sechste OP wollte die 31-Jährige nicht riskieren. Ihrem Verein hielt sie dennoch die Treue. Mittlerweile ist sie Vizepräsidentin und führt so das Engagement ihrer Mutter weiter.

Heute beginnt ein neues Engagement. In der Chamber will sie sich vor allem in die Dossiers Mobilität, Landwirtschaft sowie Gesundheit und Sport einarbeiten.