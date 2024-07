Radsport / Pogacar zurück auf dem Tour-Thron

Auch für die beiden Luxemburger Bob Jungels (Red Bull-Bora-hansgrohe) und Kevin Geniets (Groupama-FDJ) ging die Tour de France zu Ende. Die beiden Teams der Radprofis dürften eher weniger zufrieden mit der Bilanz der Tour sein. Vor allem Red Bull-Bora-hansgrohe hatte sich mit Kapitän Primoz Roglic mehr erhofft. Der Slowene stieg nach seinem Sturz auf der zwölften Etappe aus. Weder das deutsche Team von Jungels noch die französische Equipe von Geniets durften bei der Tour einen Etappensieg feiern. Die individuellen Leistungen der beiden Luxemburger können sich allerdings durchaus sehen lassen. Auch am letzten Wochenende bestätige Geniets noch mal seine starke Form und zeigte, dass auch in Woche drei mit ihm zu rechnen ist. Auf der 20. Etappe am Samstag schaffte er den Sprung in die Ausreißergruppe und war lange ganz vorne an der Seite von Bergspezialisten wie Richard Carapaz oder Romain Bardet zu sehen. Auf der schweren Etappe hinauf zum Col de la Couillole musste Geniets am letzten Berg etwa 9 Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen. Er wurde 19. und kletterte in der Gesamtwertung noch mal einige Plätze nach oben, sodass er nach dem Zeitfahren von Sonntag 58. in der Endabrechnung wurde. Auch Jungels war einer der Lichtblicke seines Teams: der 31-Jährige zeigte ebenfalls ein offensives Rennen, schaffte es zweimal in die Echappée und arbeitete viel für seine Teamkollegen. Letztlich beendet er die Tour als 37.