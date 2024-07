Olympia / Seine-Wasser zu dreckig: Männer-Triathlon verschoben, Damen sollen morgen wie geplant starten

Seit Tagen bereitet die Seine den Olympia-Organisatoren große Sorgen – die Wasserqualität lässt kein Training der Triathleten zu. Kurz vor dem Rennen fällt eine Entscheidung.

Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris wird wegen zu schmutzigen Wassers in der Seine verschoben. Nachdem zuletzt bereits zwei Trainings nicht stattfinden konnten, mussten die Veranstalter auch das für heute Morgen (8 Uhr) geplante Rennen absagen. Als Ersatztermin ist der morgige Mittwochvormittag (10.45 Uhr) vorgesehen. Das Rennen der Frauen soll wie geplant davor stattfinden (8 Uhr). Für die Luxemburger Triathletin Jeanne Lehair ändert sich daher bisher nichts in der Wettkampfplanung.

Seit Tagen gibt es Sorgen um die Austragung der Wettkämpfe. Wegen der Regenfälle vom Freitag und Samstag ist das Wasser des Pariser Flusses verschmutzt. Mikrobiologische Proben ergaben, dass die Sauberkeits-Grenzwerte überschritten waren. Deswegen fielen jeweils beide geplanten Trainings der Männer und Frauen aus. Am frühen Dienstagmorgen bestätigte der internationale Triathlon-Dachverband dann, dass das Wasser nicht wie erhofft sauber genug geworden ist.

