Triathlon / Jeanne Lehair mit starker Olympia-Generalprobe – Luxemburgerin belegt in Hamburg den vierten Platz

Jeanne Lehair gehört zu den besten Triathletinnen der Welt. Das hat die Luxemburgerin bei der Olympia-Generalprobe mit einem Top-Ergebnis unterstrichen. Bei der vierten Station der „World Triathlon Championship Series“ am Samstag in Hamburg belegte die 28-Jährige den vierten Platz.

Am Samstag wurde in Hamburg der vierte von sechs Läufen der „World Triathlon Championship Series“ über die Sprintdistanz ausgetragen. Das Rennen in der deutschen Hansestadt hatte für die Teilnehmer gleich einen doppelten Zweck. Zum einen ging es um wichtige Punkte für den Weltmeistertitel, zum anderen war es ein letzter praktischer Test vor dem olympischen Rennen am 31. Juli in Paris. Dementsprechend stark war der Wettkampf in Hamburg besetzt, bei den Frauen nahmen 55 Triathletinnen teil. Als einzige FLTri-Althletin hatte Jeanne Lehair den Sprung in das Teilnehmerfeld der Besten geschafft.

Nach 750 Metern Schwimmen stieg die luxemburgische Olympiateilnehmerin als Zweite aus dem Wasser (9‘51“), nur zwei Sekunden hinter der Österreicherin Feuersinger (am Ende Platz 28). Das erlaubte Lehair gleich den Sprung in die Rad-Spitzengruppe, die auf dem 20 km langen Stadtparcours (6 Runden) von zunächst vier Fahrerinnen im Verlauf auf 17 anwuchs, woraufhin am Ende 26 Damen gemeinsam in den Parc fermé fuhren, Lehair als 21. (39‘40“). Fünf Verfolgerinnen lagen fast eine Minute zurück.

Aufholjagd auf der Laufstrecke

Leider hatte die Luxemburgerin keinen optimalen Wechsel und sah viele Gegnerinnen vor sich, die sie aber reihenweise wieder überholen konnte. Zur Hälfte des 5-km-Laufs konnten sich sechs Athletinnen absetzen – oder besser gesagt fünf. Denn vorne enteilte die Französin Cassandra Beaugrand (55‘19“) zu einem sicheren Sieg. Im Kampf um die Podiumsplätze konnten sich Lisa Tertsch (D/55‘30“) und Beth Potter (GB/55‘31“) Silber und Bronze krallen. Jeanne Lehair überquerte als Vierte (55‘33“) den Zielstrich – und kann demnach auf einen erfolgreichen Olympia-Test zurückblicken. „Dieses Ergebnis bestätigt, dass Jeanne zu den besten Triathletinnen der Welt gehört, und lässt uns auf ein glänzendes Ergebnis in Paris hoffen“, schreibt der nationale Verband in einer Mitteilung.