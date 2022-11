Pedro Resende war nach dem neunten Spieltag in Differdingen entlassen worden (Foto: Editpress/Gerry Schmit)

Etwas später als zunächst angekündigt präsentierte die Escher Jeunesse ihren neuen Trainer: Pedro Resende, der am neunten Spieltag in Differdingen gefeuert worden war, übernimmt auf der „Grenz“. Sportdirektor Jacques Muller hatte die Schwarz-Weißen interimistisch während drei Spieltagen gecoacht.

Die Escher Jeunesse hat den Nachfolger von Henri Bossi (und Interimslösung Jacques Muller) gefunden. Die Wahl fiel auf Pedro Resende, der am 17. Oktober in Differdingen gefeuert worden war. Damit entschied sich der Vorstand um Präsident Marc Theisen für einen Trainer mit BGL-Ligue-Erfahrung. Resende saß vorher auf der Bank des RM Hamm Benfica, bei der Victoria Rosport und der US Esch.

Die Mannschaft hat an den drei letzten Spieltagen einen Aufwärtstrend gezeigt und unter Jacques Muller sieben Punkte geholt. Besonders spannend wird es aber schon am kommenden Wochenende: Zum Auftakt gastiert ausgerechnet D03 auf der „Grenz“.