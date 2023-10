Während sich Düdelingen, Hostert und Bartringen am Samstag erwartungsgemäß durchsetzen konnten, behauptete sich Contern in der wohl interessantesten Partie des Abends gegen Wiltz in der Schlussphase. Die Musel Pikes, Esch und Zolver warten noch auf den ersten Saisonsieg.

Zwei von den drei noch sieglosen Vereinen traten am Samstag mit einer neuen ausländischen Verstärkung an. Beim Basket Esch kam Gabriela Bronson erstmals zum Einsatz. In der Saison 2018/19 war sie bereits in Bartringen aktiv. Auch bei den Musel Pikes kam eine neue ausländische Spielerin zum Einsatz: Caitlyn Parker Jones, die Leonie Edringer ersetzt, konnte bei ihrem Debüt gleich 33 Punkte erzielen. Für einen ersten Saisonsieg sollte es für Esch und die Musel Pikes gegen die Meisterschaftsfavoriten Hostert und Düdelingen jedoch nicht ausreichen.

Auch Zolver hatte gegen Bartringen keine Chance. Die Sparta diktierte von Beginn an ihren Rhythmus und lag nach sieben Minuten bereits 27:5 in Führung. Jovana Jaksic war nicht zu bremsen und steuerte 38 Punkte zum Sieg bei. Mit drei Siegen bei einer Niederlage kann Trainer Mike Feyder zufrieden sein: „Drei Spiele haben wir souverän gewonnen. Betrachtet man unsere Leistung gegen Düdelingen, gegen die wir lange Zeit in Führung lagen, so bedeutet das Resultat keinen Schock für uns. Ich möchte, dass wir einen schönen Basketball bieten, dass wir als Team agieren, Bewegung im Spiel ist, die offenen Würfe genommen werden, ohne dass dabei die Verteidigung vernachlässigt wird“, so der Bartringer Trainer: „Unser Vorteil diese Saison ist, dass die Mannschaft sich kennt, wobei sicherlich noch Details verbessert werden können. Die Mannschaft versteht, wie ich spielen möchte, und jeder zieht an einem Strang.“

Weiter hart arbeiten

Bei Zolver sieht die Situation mit vier Niederlagen in vier Spielen ganz anders aus: „Der Wille ist vorhanden. Mit dem Training bin ich auch zufrieden, doch wir setzen nicht das auf dem Feld um, was wir uns vornehmen“, erklärt Trainer Alain Schaeffer, der den Gegner lobt: „Die Bartringer spielen einfach und schnell. Zudem haben sie Top-Spielerinnen in ihren Reihen, die die Würfe treffen. Unser Anspruch muss es sein, gegen Mannschaften wie Wiltz, Musel Pikes oder Esch mitzuhalten. Gegen Wiltz klappte das nicht; im Pokal haben wir allerdings die Gelegenheit, uns zurückzukaufen.“ Zolver befindet sich in einer Situation, die für die Mannschaft von Alain Schaeffer nicht unbekannt ist, da der Start in die vergangene Saison ebenfalls schwierig verlief: „Die letztjährige Bilanz von 0:12 wollen wir allerdings vermeiden. Die Mädels sind ‚tough‘ und können eine solche Niederlage wegstecken. Es gilt natürlich jetzt weiter hart zu arbeiten. Wir hatten offene Würfe, doch wir müssen an der Treffsicherheit arbeiten. Zudem gilt es, mit noch mehr Biss an die Sache heranzugehen. Auch bei einem Rückstand von 20 Punkten darf man den Kopf nicht hängen lassen.“

Einen regelrechten Basketballkrimi lieferten sich Wiltz und Contern: In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell sollte die Entscheidung erst in der letzten Minute fallen. Die noch ungeschlagene Amicale Steinsel war spielfrei.