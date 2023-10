Esch landet am 5. Spieltag den ersten Saisonsieg

Aufatmen bei Basket Esch. Mit einem 71:67-Sieg gegen die Musel Pikes konnten die Escher Damen am Samstag ihr erstes Erfolgserlebnis der Saison verbuchen. Die Gäste von der Mosel blieben zwar die ganze Partie hartnäckig dran und zeigten gegenüber vorherigen Spielen Fortschritte, konnten aber an diesem Abend Tatsiana Likhtarovich nicht stoppen.

Ob es leidenschaftlichere Trainer als Alexandre Carradore (Esch) oder Majdi Anan (Musel Pikes) gibt, ist fraglich. Engagiert und intensiv schritten beide die Seitenlinie entlang und versuchten lautstark, jeden Spielzug ihrer Mannschaft zu dirigieren. Erschöpft und glücklich war am Ende allerdings nur Carradore. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Uns war klar, dass wir nur mit großer Intensität, besonders defensiv, das Spiel gewinnen würden. Der Matchplan war so aufgestellt, dass wir die Musel Pikes unter 70 Punkten halten wollten und das ist aufgegangen.“

Das Spiel war lange hart umkämpft, mit leichten Vorteilen für die Moselanerinnen (16:18 zum Viertelwechsel und 31:32 zur Halbzeit). Zu Anfang des dritten Viertels konnte sich die Heimmannschaft aber mit einem wichtigen 12:0-Lauf absetzen und den Vorsprung bis zur Schlusssirene retten. Für Musel-Pikes-Coach Anan war es der entscheidende Spielabschnitt. „Wir haben das Spiel genau da verloren. Esch machte enormen Druck und wir reagierten viel zu überhastet. Anstelle eines ruhigen Spielaufbaus versuchte meine Mannschaft unter dem Druck, schon nach dem ersten Pass abzuschließen. Wir hatten in der Phase einfach keine Ballkontrolle.“ Anan nahm eine Auszeit und wiederholte das Wort „Patience“ gefühlte 25-mal, seine Mannschaft fing sich und versuchte alles, aber der Weg zurück ins Spiel war mühsam.

Musel Pikes optimistisch in die Zukunft

Dass es eine schwierige Saison für die Pikes sein würde, war jedem klar und Anan sieht trotz der Niederlage optimistisch in die Zukunft. „Alle Spieler ziehen mit, ich erkenne in jedem Spiel gute Fortschritte und bin mir sicher, dass wir nächste Woche unseren ersten Sieg feiern können. Nach der Länderspielpause werden wir noch für viele Überraschungen sorgen.“

Bei Basket Esch war die Ausgangslage vor der Saison ein wenig anders. Mit vorsichtigem Optimismus ging man in die neue Spielzeit, aber Verletzungspech machte bis jetzt einen Strich durch die Rechnung. Das Fehlen von Kyra Coulon und Profi Julie Dacosta reißt große Lücken in das Team. „Das sind schwerwiegende Ausfälle. Wir haben jetzt Gaby Bronson (ehemals Sparta Bartringen) bis Weihnachten verpflichtet, um das zu kompensieren.” Das Zusammenspiel zwischen Bronson (12 Punkte) und Likhtarovich (42 Punkte) klappte hervorragend, aber Carradore hob den Teamgeist hervor. „Meine Mannschaft hat heute ein großes Herz gezeigt. Auch in den vergangenen Wochen haben sie, trotz der Verletzungen und des schlechten Saisonstarts, nie den Kopf hängen lassen. Ich bin stolz und glücklich.“