Im ersten EuroCup-Spiel kassierte der Gréngewald gestern Abend zu Hause eine 59:76-Niederlage gegen KP Tany Brno aus Tschechien. Insgeheim hatte man sich gegen den Auftaktgegner Chancen ausgerechnet. Doch am Ende kam es zu einem Start-Ziel-Sieg der Tschechinnen.

Die Niedergeschlagenheit im Lager der Hosterter war nach Spielende nicht zu übersehen. Trainer François Manti, dessen Enttäuschung sehr groß war, nahm jedenfalls kein Blatt vor den Mund: „Wenn es ein Spiel gab, das wir hätten gewinnen können im EuroCup, dann war es dieses. Weder offensiv noch defensiv konnten wir überzeugen. Wir waren einfach nicht gut“, erklärte der Coach, der unterstrich, dass die Anfangsphase katastrophal war. „Man hatte den Eindruck, wir würden auf dem Sofa beim Fernseher sitzen.“ Er bemängelte vor allem die Einstellung: „Was mich am meisten wurmt, ist, dass man den Eindruck hatte, wir würden ein Freundschaftsspiel bestreiten und nicht eine EuroCup-Begegnung.“

Keine Konstanz

Die Worte von Kapitänin Lisy Hetting gingen in die gleiche Richtung: „Es ist frustrierend, denn es wäre mehr möglich gewesen. Wir haben die Chance verpasst, vor allem im ersten Viertel, als wir im defensiven Bereich nicht das umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten. Zudem gelangen uns die einfachen Körbe nicht. Diese Leistung kann man nicht mit der ersten Hälfte gegen Düdelingen am vergangenen Wochenende vergleichen“, so Lisy Hetting. Sie fügt hinzu, dass man zwar phasenweise eine gute Leistung gezeigt habe, sich mehrmals herankämpfte, jedoch dann im Anschluss unkonzentriert agierte. In der Pause war die Partie zwar noch nicht entschieden, doch „in der zweiten Hälfte kamen wir aus den Kabinen und waren nicht bereit. Wir waren einfach nicht präsent.“

Samantha Logic zufolge wusste man zwar, dass Brünn ein treffsicheres Team ist und „wir erwarteten uns eine physische Partie. Dass der Gegner sein Spiel durchziehen konnte, frustriert mich am meisten. Wir wussten, wie sie spielen, doch es gelang uns nicht, sie zu stoppen. Ich will jedoch hervorheben, dass Tany Brno eine sehr gute Mannschaft ist. Brünn agierte als Team und traf gleich zu Beginn der Partie sehr viele Würfe, was uns die Aufgabe natürlich erschwerte“, erklärt Samantha Logic. Sie erwähnte jedoch auch positive Aspekte: „Das zweite Viertel war sehr gut. Doch das Problem ist, dass wir das nicht während 40 Minuten durchziehen konnten.“