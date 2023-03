Auch Nicht-Politiker können mit ihren Ideen Diskussionen in der Chamber anregen. Dafür müssen sie lediglich eine Petition einreichen und die nötige Anzahl an Unterschriften sammeln. Immer mehr Menschen nutzen dieses Recht, berichtet Ausschusspräsidentin Nancy Kemp-Arendt dem Tageblatt.

Petitionen sind ein „Spiegel der Nation“ und zeigen den Politikern, „wo der Schuh drückt“. Das glaubt die Präsidentin der Petitionskommission, Nancy Kemp-Arendt (CSV). Sie habe einen deutlichen Anstieg der eingereichten Petitionen feststellen können, die sehr oft einen direkten Aktualitätsbezug hätten. Es bestehe ein „großer Drang, um mitreden zu können“, sagt die Politikerin im Gespräch mit dem Tageblatt. So wurde das Thema Steuern mit den steigenden Preisen und der Inflation wieder zu einem heißen Eisen.

Am Samstag wurden auf der Chamber-Webseite 19 neue Petitionen freigeschaltet. Petition 2596 hatte am Mittwochnachmittag bereits über 6.500 Unterschriften gesammelt und erfüllt damit bereits nach vier Tagen das Quorum der benötigten 4.500 Stimmen. Der Antragsteller fordert darin eine Reduktion der Steuern auf das Gehalt von Unverheirateten.

Es handele sich zwar nicht um eine Rekordpetition – es habe auch schon Petitionen gegeben, die an einem Tag die 4.500er-Marke überschritten hätten –, aber sie sei sehr vielversprechend, so Nancy Kemp-Arendt. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses weist darauf hin, dass die eingereichten Unterschriften noch geprüft werden müssen.

Steigender Mitteilungsbedarf

Es gebe immer wieder Personen, die mehr als einmal unterschrieben hätten, und andere Unterschriften, die unberechtigt seien, zum Beispiel von Ausländern. Der Anteil der unberechtigten Unterschriften sei zumeist aber immer relativ marginal. Petitionen mit mehr als 5.000 Unterschriften würden fast immer zu einer Debatte in der Chamber führen. In der Zwischenzeit würde jeden Monat mindestens eine Debatte über Petitionen im Parlament stattfinden.

Im Durchschnitt würden täglich drei Petitionen eingereicht, sagt Kemp-Arendt. Zu Beginn ihrer Amtszeit als Ausschussvorsitzende sei es nur eine gewesen. Inzwischen kämen die Verantwortlichen kaum noch hinterher. Der Anstieg habe sich vor allem nach der Überarbeitung der Petitionswebseite im Januar 2021 bemerkbar gemacht. Die Internetseite sei seitdem übersichtlicher und ermögliche das Teilen der Petitionen auf Social-Media-Plattformen. Auch die wachsende Bevölkerung habe zu dem Anstieg beigetragen. Daher gebe es auch Überlegungen, ob die Marke von 4.500 angepasst werden müsse.

Kemp-Arendt freut sich, dass sich so viele Menschen in die Politik einbringen wollen. So kämen auch Themen auf den Tisch, die die Volksvertreter selbst nicht auf dem Schirm hätten, aber durchaus gesellschaftlich relevant seien. In diesem Zusammenhang nennt sie die Initiativen zur Aufstellung von Binden- und Tamponspendern in Luxemburger Schulen. Auch Petitionen, die keine 4.500 Unterschriften sammeln konnten, könnten dennoch von Abgeordneten aufgegriffen werden.