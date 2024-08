Flucht / Wer bisher im Jahr 2024 internationalen Schutz in Luxemburg gesucht hat

Das Außenministerium hat am Freitag die aktuellen Zahlen der Asylbewerber in Luxemburg veröffentlicht. Die Anzahl der Anträge ist im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 zurückgegangen.

Die Anzahl der Anträge auf Asyl im Großherzogtum zwischen Januar und Juli 2024 ist gemessen am gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Innenministeriums und der Direktion für Einwanderung vom Freitag hervor. In dem Schreiben geht es unter anderem um die Zahlen vom Juni und Juli 2024, aber auch um die Gesamtzahl der Schutzsuchenden in den vergangenen Jahren.

Tabelle: Innenministerium

Darin lässt sich erkennen, dass im Jahr 2024 bis einschließlich Juli 972 Menschen den sogenannten internationalen Schutz beantragten. Im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor, also zwischen Januar und Juli 2023, hatten 1.256 Personen diesen Schutz beantragt. 2022 waren es 1.116 Menschen in der gleichen Zeitspanne. Die meisten Schutzsuchenden kamen 2024 laut den Daten des Innenministeriums bisher mit 228 Menschen (23,5 Prozent) aus Eritrea – gefolgt von Syrien mit 130 Personen (13,4 Prozent). Als Dritter in der Tabelle folgt Kolumbien mit 51 Menschen (5,2 Prozent), an vierter Stelle steht Venezuela mit 47 (4,8 Prozent).

Tabelle: Innenministerium

In 587 Fällen wurden bisher im Jahr 2024 Flüchtlings- oder Schutzgesuche (teils behelfsmäßig) bewilligt. Da bisher im laufenden Jahr über 1.181 Anträge entschieden wurde, wurden die übrigbleibenden 594 laut Ministerium abgelehnt, als unzulässig erklärt oder weiterverwiesen, weil Luxemburg in dem Fall nicht zuständig war oder ähnliches. 34 Menschen zogen zusätzlich zu den 1.181 entschiedenen Fällen 2024 ihren Antrag zurück.