Betrugsskandal bei der Caritas / Staatsanwaltschaft meldet Verdacht auf „Präsidentenbetrug“

Der Betrugsskandal bei der Caritas steht aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem sogenannten „Präsidentenbetrug/-schwindel“ in Zusammenhang. Das meldet die Staatsanwaltschaft Luxemburg in einer Pressemitteilung vom Dienstag. „Im Allgemeinen besteht der Präsidentschaftsbetrug darin, einen Mitarbeiter, der befugt ist, Zahlungen für eine Einrichtung zu tätigen, in eine Falle zu locken, damit er eine falsche Rechnung bezahlt oder eine nicht autorisierte Geldüberweisung tätigt“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Der Betrüger gebe sich per Telefon oder E-Mail als Leiter der Einrichtung oder dessen Vertretung aus und fordere eine dringende internationale Zahlung. Meistens handele es sich dabei um Bankkonten von Einrichtungen in anderen Ländern, auf jeden Fall aber um vom Betrüger verwaltete Konten.

Der getäuschte Mitarbeiter kann auch aufgefordert werden, die üblichen Genehmigungsverfahren des Unternehmens zu missachten, um eine „angeblich ungewöhnliche Transaktion oder einen angeblichen Geheimauftrag zu ermöglichen, wie zum Beispiel eine Steuerprüfung, eine imaginäre Fusion oder Übernahme“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Untersuchung sei allerdings derzeit noch nicht abgeschlossen.

