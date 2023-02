Luxemburg entsendet einen zweiten CGDIS-Experten in das Erdbebengebiet in der Türkei

Luxemburg schickt am Donnerstag zusätzliche Unterstützung in das Erdbebengebiet in der Türkei. Am Dienstagabend wurde erst ein Experte für Informations- und Kommunikationstechnologien in das Katastrophengebiet gesandt. Auch der zweite Luxemburger Helfer ist Mitglied des Humanitarian Intervention Team (HIT) des CGDIS und zudem Experte für Logistik. Er reist im Rahmen der Partnerschaft des IHP-Netzwerks (International Humanitarian Partnership) in die Türkei, um dort das Emergency Response Team der Vereinten Nationen für die Bewertung und Koordinierung von Katastrophen (UNDAC) zu verstärken.