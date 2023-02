CGDIS entsendet Experten in Erdbebengebiet in der Türkei

Ein Experte für Informations- und Kommunikationstechnologien und Mitglied des Humanitarian Intervention Team (HIT) des CGDIS wird am Dienstagabend zu einem humanitären Einsatz in das Erdbebengebiet in der Türkei aufbrechen. Der Luxemburger Experte soll dort das Emergency Response Team (ERT) der Vereinten Nationen für die Bewertung und Koordinierung von Katastrophen (UNDAC) unterstützen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Innenministeriums vom Dienstagnachmittag hervor.

Das ERT werde in der ersten Phase einer Notsituation eingesetzt und hat die Aufgabe, den Bedarf an internationaler Hilfe abzuschätzen. Darüber hinaus koordinieren es die Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen vor Ort. Das Humanitarian Intervention Team des CGDIS kommt bei sehr schweren Katastrophen außerhalb des Luxemburger Hoheitsgebiets zum Einsatz – entweder auf Anfrage der Regierung oder auf Ersuchen des betroffenen Landes.

Zusammen mit dem Luxemburger Helfer werde auch ein Gerät der mobilen Satellitentelekommunikationsplattform „emergency.lu“ entsandt, um die Wiederherstellung der Telekommunikationsdienste in der Region zu unterstützen.