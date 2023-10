Am Samstag bestreiten die Steinseler Herren und Damen ihre LBBL-Spiele gegen die Sparta bzw. Wiltz etwas früher als gewohnt, denn am Abend finden die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Klubs statt.

Amicale Steinsel – es ist eine Erfolgsgeschichte: Neun Meistertitel und sieben Pokalsiege stehen bisher in der Titelsammlung der Herren, während die Damen sieben Meistertitel und fünf Pokalsiege gewannen. Seit der Gründung des Vereins 1948 ist besonders der Name Melcher tief mit der Amicale Steinsel verwurzelt. Norbert Melcher war als erster und langjähriger Sekretär des Vereins ein Mann der ersten Stunde. Sein Sohn Gast hat im Alter von zwölf Jahren angefangen, bei der Amicale zu spielen. Und in der dritten Generation ist Bobby Melcher eine der Hauptstützen des aktuellen Teams und dessen Bruder Ben trug ebenfalls das Amicale-Trikot und ist jetzt beim Verband aktiv.

Der Steinseler Basketball ist demnach eine fest verankerte Tradition in der Familie Melcher. „Mein Vater verbot mir, für einen anderen Verein zu spielen. Doch da ich wenig Spielzeit erhielt, entschied ich mich trotzdem für einen Wechsel. Ich engagierte mich danach aber früh im Vorstand und wurde Trainer. Später war ich auch Präsident des Fanklubs“, erzählt Gast Melcher, der Anfang der 90er-Jahre – zum Zeitpunkt, als Stanislav Kropilak für den Verein spielte – Trainer der ersten Mannschaft war. „Jetzt bin ich ‚nur‘ noch Zuschauer, doch immer bereit, eine Hand mit anzupacken, wie jetzt beim 75-jährigen Jubiläum, wobei Jacques Mischo Präsident des Organisationskomitees ist.“ Als Bobby vor drei Jahren den Heimatverein Richtung Racing verließ, legte Gast Melcher kein Veto ein. „Ich verbot den Transfer nicht. Aber nach nur einem Jahr war er selbst und wir alle froh, dass er wieder zur Amicale zurückgekehrt ist.“

Beginn der goldenen Jahre

Nach der Gründung des Vereins durch Pfadfinder im Januar 1947 beantragte die Basketballsektion die Trennung, um als selbstständiger Verein zu funktionieren. Die erste Generalversammlung fand am 29. Februar 1948 statt. Im Jahr 1957 wurde der Bau der Sporthalle, die zugleich die erste Basketballhalle des Landes war, fertiggestellt. Mit den 70er-Jahren begannen die goldenen Jahre der Amicale. Nachdem die Damen 1970 den Meistertitel gewannen, holten die Herren ein Jahr später mit dem Rumänen Dragos Nosivici als ausländische Verstärkung und Robert Thillen als Spielertrainer das Double.

Auch auf der europäischen Bühne war die Amicale vertreten: So traten die Damen 1974/75 in der „Coupe d’Europe des Champions“ gegen den polnischen Meister Lodz an. Den Steinseler Herren gelangen sogar drei Siege auf internationaler Ebene: 1978/79 siegten sie gegen Sporting Lissabon sowohl im Heimspiel (99:94) als auch auswärts (82:87). In der zweiten Runde war man jedoch gegen den späteren Finalisten Varese chancenlos. Einen weiteren Erfolg feierte man in der Saison 1984/85 gegen die Österreicher aus Klagenfurt, als das Team von Trainer Roby Steinmetz mit Allen Jones als Profispieler im INS das Heimspiel knapp 71:68 für sich entschied.

Gast Melcher (links) und Fernand Marchetti bei der Meisterfeier 2022 Foto: Privat

Ein erfolgreicher, aber auch kurioser Moment war die Saison 1979/80, als das Herrenteam gleich vier Titel in einer Spielzeit gewann: „Das war ein richtig starkes Team. Neben dem Meistertitel gab es noch die Coupe Commémorative, die Coupe Grand-Duc Jean sowie die Coupe de Luxembourg“, erinnert sich Gast Melcher. In dieser Saison gelang der Amicale das Kunststück, keine Niederlage zu kassieren: bis auf ein Remis gab es lediglich Siege.

Es folgten ruhigere Jahre, ehe ab 2015 die zweite goldene Ära eingeläutet wurde: In diesem Jahr holten die Herren mit Trainer Ken Diederich den Pokal, während die Damen den Meistertitel (mit René Keiser als Trainer) feierten. In den Jahren 2017 und 2018 führte kein Weg an der Amicale vorbei: Acht Titel binnen zwei Jahren lautete die Bilanz. Sowohl den Herren als auch den Damen war es zwei Jahre in Folge gelungen, Meisterschaft und Pokal zu gewinnen: „Das war einfach einmalig“, kommentiert Gast Melcher. Im luxemburgischen Basketball konnte die Etzella zwar 1992 alle Titel bei Herren und Damen sammeln, allerdings sollte ihr dieses Kunststück keine zwei Jahre hintereinander gelingen. Sowohl Ken Diederich als auch Rob Thillen konnten übrigens als Trainer sechs Titel mit Steinsel gewinnen.

Feierlichkeiten am Samstag

Für Gast Melcher war der letzte Meistertitel der Herren im Jahr 2022 ein besonderes Highlight. „Einerseits weil niemand mit diesem Titel rechnete und andererseits, da der Titel mit zehn Steinseler Jungs gewonnen wurde. Ich hebe diesen Titel nicht wegen meines Sohnes hervor, doch wenn es gelingt, mit der eigenen Jugend zu gewinnen, dann ist das eine schöne Genugtuung. Man darf nicht vergessen, dass wir eines der kleinsten Dörfer sind, die oben mitmischen.“

Es gibt demnach viele Gründe für die Amicale, sich selbst und ihre bisherigen Erfolge zu feiern. 300 Personen werden am Samstagabend an den Festlichkeiten teilnehmen. „Ein solches Fest ist eine gute Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Wir wollten ein Fest, bei dem aktuelle und ehemalige Spieler und Anhänger zusammenkommen und sich austauschen. Wir haben bewusst keine Party organisiert, da die Leute sich unterhalten wollten. Wir haben außerdem kein Galaspiel vorgesehen, da das Interesse meist gering ist.“

Die Meisterschaftsspiele der Herren und Damen läuten die Feierlichkeiten ein. Neben Sportminister Georges Engel, FLBB-Präsident Samy Picard und Gastredner Pilo Fonck gehört der Generalsekretär der FIBA, Kamil Novak, ein ehemaliger Spieler der Amicale, zu den Gästen. Die Steinseler freuen sich ebenfalls auf die Präsenz von fünf ehemaligen ausländischen Verstärkungen, darunter der heute 80-jährige Amerikaner Bill Massey, der bei der Goodyear arbeitete und in Steinsel wohnte, sowie die Ungarin Dora Situatat-Nemeth, die als Au-pair-Mädchen in Luxemburg war und für die Amicale spielte. Zum Anlass des Geburtstags wurde ein 620 Seiten dickes Buch verfasst sowie eine 20-seitige Broschüre mit den Highlights der Vereinsgeschichte in Steinsel verteilt.