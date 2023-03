Im Ringen um die Umgehungsstraße „Contournement Bascharage“ gibt es eine neue Entwicklung – beziehungsweise ist der Gemeinderat von Bascharage gegen eine solche: Er fordert die Regierung auf, von ihren neuen Ideen wieder abzusehen und stattdessen die bisher avisierte Trasse endlich anzugehen.

Kürzlich hatten die Minister François Bausch und Joëlle Welfring („déi gréng“) überraschend die Idee präsentiert, einen Teil der benötigten Trasse in Form eines bis zu 700 Meter langen Tunnels auszuführen (das Tageblatt berichtete).

Diesem Ansinnen erteilt der Gemeinderat des Ortes jetzt aber eine klare Absage: Es seien keine Argumente vorgelegt worden, „welche eine Umorientierung des Projektes rechtfertigen würden“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem habe eine juristische Beratung ergeben, dass „sämtliche Vorstudien neu erstellt werden müssen, was einen jahrelangen Zeitverlust mit sich bringen würde“: Die potenzielle Notwendigkeit einer Umgehungsstraße wird schon seit Jahrzehnten diskutiert, 2018 ist im Parlament schließlich dem Bau einer vier Kilometer langen Trasse mit großer Mehrheit zugestimmt worden.

Die technische Machbarkeit der Tunnelvariante sei „überhaupt nicht erwiesen“, ist der Ortsbeirat überzeugt. Es läge nach Aussage der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées „nicht einmal eine Bodenanalyse“ vor, wobei schon die Studien zum etwaigen Tunnelbau bis zu fünf Jahre Zeit kosten könnten – und das 2018 beschlossene Gesetz könne auch nicht einfach für die neue Variante herhalten.

„Versprechen einhalten“

Der Gemeinderat habe darum am Dienstag (28. März) einstimmig beschlossen, dass man die zuständigen Minister auffordert, „die Versprechen und Zusagen einzuhalten, die den Menschen in unserer Gemeinde seit 2016 gemacht wurden“, wie es in der Mitteilung heißt.

Dies gelte umso mehr, da jetzt auch klar geworden sei, wie kurz die bisher verfolgte Trasse vor der Realisierbarkeit stehe: „Eine neue Dimension erhielt das Treffen durch die Ankündigung, dass der Minister für öffentliche Arbeiten das endgültige Dossier über die Ausgleichsmaßnahmen bis Ende des Monats, also diese Woche, an die Umweltministerin übergeben wird“, heißt es.

Damit handele es sich nicht mehr um eine politische, sondern nur noch „um eine technische Entscheidung über die Konformität der vorgeschlagenen Maßnahmen“. Damit wäre „jede Diskussion über das neue Projekt hinfällig und der Bau der Umgehungsstraße könnte nach der Vergabe der Arbeiten und dem Kauf der wenigen Grundstücke, die sich noch nicht in den Händen der öffentlichen Instanzen befinden, endlich in Angriff genommen werden“, ist das Gremium von Bascharage überzeugt.

LINK Hier finden Sie die Mitteilung des Gemeinderats.