Innovative Maßnahmen in allen Phasen der Lebensmittelkette umzusetzen und dabei Produktion und Verarbeitung, Vertrieb und Logistik, Konsum, Lebensmittelverlust und Nahrungsmittelverschwendung zu berücksichtigen – das ist das Ziel der EU-Initiative „Fusilli“. Für die Teilnehmer in Oberkorn stand am Montag vor allem aber ein lustiger Koch-Abend mit schmackhaftem Ausgang im Mittelpunkt.

„Fusilli“ steht (neben der Nudel gleichen Namens) für „Fostering the urban food system transformation through innovative living labs implementation“. Das von der Europäischen Union im Rahmen einer subventionierten Konvention ins Leben gerufene Projekt basiert auf Ernährung, ihren natürlichen Grundlagen sowie auf Innovation im Rahmen von „Horizon 2020“ und erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Jahren. In Zusammenarbeit mit TnT-Chiers-Alzette organisierte die Gemeinde Differdingen kürzlich den Kochkurs „Salsa napoletana“ (Neapolitanische Soße).

Christelle Adant von TnT gab eingangs Erklärungen über das „Fusilli“-Projekt, das in zwölf Ländern stattfindet und in den Städten Athen, Castelo Branco, Differdingen, Kharkiv, Kolding, Oslo, Nilüfer, Rijeka, Rom, San Sebastian, Tampere und Turin über die Bühne geht. Für den Koch-Abend hatten sich 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Internet, Zeitschriften oder die sozialen Netzwerke angemeldet. Bei den drei bisherigen Themenabenden in der „Hall O“ in Oberkorn wurden Pizza napoletana, „Antigasp“-Suppen und vegane Mousse au chocolat zubereitet, immer mit großem Erfolg. Unter dem Motto „Come fare un buon sugo con la passata di pomodoro“ kam jetzt die Zubereitung von „Salsa napoletana“ hinzu.

Das seit 2009 in Differdingen ansässige italienische Delikatessengeschäft „Pastificio Angelini“ zeichnete für die Zubereitung der Soße verantwortlich. Geschäftsinhaber Valentino Angelini und seine Geschäftspartnerin Olympia Gasbarrini-Raffaelli zeigten den angemeldeten Teilnehmern in der Küche der „Hall O“, wie man mit wenigen Zutaten eine leckere „Salsa napoletana“ vorbereitet. Die hierfür benötigten Zutaten (für vier Personen) sind 750 ml passierte Tomaten, 400 ml Wasser, Olivenöl, eine Knoblauchzehe, eine Paprikaschote und etwas Basilikum. Für die Zubereitung werden nur fünf Minuten benötigt, die Kochzeit beträgt 25 Minuten.

Nach der Zubereitung erfolgte zuerst die Verkostung der von Valentino Angelini zubereiteten Soße, ehe dann die „Orecchiette“, die vorher noch in der Pfanne angewärmt und mit etwas Olivenöl übergossen wurden, zum Verzehr serviert wurden. Der Chef und seine Geschäftspartnerin ernteten großen Beifall. Angelini dankte allen für das große Interesse und wünschte viel Spaß bei der Zubereitung der Salsa bei sich zu Hause.

Nähere Informationen auf www.fusilli-project.eu.