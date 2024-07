Amtsübergabe / Ernennung Prinz Guillaumes zum „Lieutenant-Représentant“ findet am 8. Oktober statt

Die offizielle Ernennung von Erbgroßherzog Guillaume zum „Lieutenant-Représentant“ soll am 8. Oktober 2024 stattfinden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Staatsministeriums und des großherzoglichen Hofes vom Dienstagnachmittag hervor. Die Unterzeichnung des „Arrêté grand-ducal de nomination“ werde im großherzoglichen Palast stattfinden. Im Anschluss daran werde Guillaume – wie in der Verfassung vorgesehen – in der Chamber vereidigt.

Großherzog Henri hatte am diesjährigen Nationalfeiertag diesen ersten Schritt seiner Amtsübergabe an seinen erstgeborenen Sohn bekannt gegeben.