Ein Licht am Ende des Tunnels: Arbeiten am Tunnel Schieburg voraussichtlich am 5. August abgeschlossen

Die CFL planen den Streckenabschnitt Kautenbach – Clerf im August wieder zu öffnen – die Erleichterung der Bewohner aus Luxemburgs Norden währt allerdings nur wenige Wochen.

Bereits seit Monaten ist die Zugverbindung zwischen Kautenbach und Clerf gesperrt. Grund dafür ist der Felssturz im Tunnel Schieburg, der sich am 27. August 2022 ereignete. Seither versuchen die CFL den eingestürzten Tunnel wieder zu stabilisieren – eine Herausforderung, die letztlich schwieriger wurde als ursprünglich angenommen. Derzeit sehe es jedoch so aus, als könnte der Zugverkehr auf der Nordstrecke ab dem 5. August wieder aufgenommen werden, schreiben die CFL in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Von Dauer wird die Öffnung der Strecke jedoch nicht sein: Transportminister Bausch hatte in einer parlamentarischen Anfrage angekündigt, dass im Zeitraum vom 19. August bis einschließlich dem 10. September wieder Arbeiten auf besagter Strecke stattfinden werden. Die CFL hätten die Zeit der Streckensperrung zwar genutzt, um diverse Wartungs- und Modernisierungsarbeiten durchzuführen, doch der Termin für die angekündigten Streckenarbeiten stehe bereits seit zwei Jahren fest.

Es sei nicht möglich gewesen, diese Arbeiten zeitgleich mit den Sanierungsarbeiten am Tunnel Schieburg durchzuführen, teilen die CFL in ihrem Schreiben mit. Hierfür müssten spezielle Maschinen herangeschafft werden. Die geplanten Arbeiten beinhalten die vollständige Erneuerung der Gleise auf einer Länge von vier Kilometern zwischen Wilwerwiltz und Drauffelt, das Ersetzen von Holzschwellen durch Betonschwellen sowie die Erneuerung des Schotters unter den Gleisen.

Arbeiten am Tunnel Schieburg Seit Januar 2013 seien am Tunnel Schieburg 49 Bohrungen mit anschließend 45 Betoninjektionen durchgeführt worden. Insgesamt 414 m³ Beton sein in den Felsen gespritzt worden. Darüber hinaus mussten 18 Verankerungen gesetzt werden – zehn (mit einer Länge von fast 80 Metern) von außen und acht von innen –, um die injizierten Bereiche mit dem Gestein zu verfestigen.

Der Zeitplan für die Nordstrecke sieht als wie folgt aus: Ab dem 5. August bis einschließlich 20. August abends soll der Zugverkehr zwischen Kautenbach und Clerf wieder aufgenommen werden. Vom 20. August abends bis einschließlich dem 10. September werden dann wieder die Streckenabschnitte Ettelbrück – Gouvy und Kautenbach – Wiltz gesperrt. Für diesen Zeitraum soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Details würden über die Webseite der CFL mitgeteilt werden.