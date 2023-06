Viele Einwohner aus dem Luxemburger Norden sind auch diesen Sommer wieder auf den Bus oder ihr Privatauto angewiesen, wenn sie in die Hauptstadt wollen. Auf der Nordstrecke zwischen Ettelbrück und Gouvy werden nämlich im Zeitraum vom 19. August bis 10. September wieder Arbeiten stattfinden, weshalb weiterhin keine Züge zwischen Ettelbrück und Ulflingen verkehren können. Das bestätigt Mobilitätsminister François Bausch („déi gréng“) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des DP-Abgeordneten André Bauler am Dienstag. Bekanntlich ist der nördliche Streckenabschnitt Richtung Clerf bis auf Weiteres ohnehin wegen der Probleme im Tunnel Schieburg gesperrt. Ausgang ungewiss.

Bei den jetzt angekündigten Arbeiten handele es sich um ein Projekt, das bereits seit zwei Jahren geplant worden sei. Das Ausmaß und die Logistik dieser Arbeiten erfordern eine dreiwöchige Sperrung des Zugverkehrs auf dieser Strecke. Da im Sommer weniger Kunden mit der Bahn unterwegs sind und durch die Schulferien mehr Busse zur Verfügung stehen, die einen Ersatzverkehr garantieren, können diese Arbeiten nur im Sommer durchgeführt werden, so Bausch. Aufgrund des „Congé collectif“ sei die Zeitspanne von Ende August bis Anfang September die einzig mögliche, in der an diesem Streckenteil gearbeitet werden könne. Der Minister versichert, dass es einen Ersatzverkehr per Bus für die Kunden geben wird.

Problem Schieburg-Tunnel

Bei den Arbeiten handelt es sich unter anderem um die Erneuerung von zwei Gleisen zwischen Drauffelt und Wilwerwiltz, die Modernisierung verschiedener Komponenten an der Strecke wie den Austausch von Schlacken, des Weiteren die präventive Absicherung von Felswänden entlang der Gleise.

In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere Arbeiten vollendet worden, wie Bausch weiter schreibt. So sind zwischen Clerf und Lellingen Sicherungsarbeiten an den Felswänden durchgeführt, zwei Gleise in Enscheringen erneuert und drei Übergänge auf der Strecke Kautenbach-Clerf erneuert worden.

Besagter Streckenabschnitt Kautenbach-Clerf bleibt ohnehin vorerst aufgrund des Felssturzes im Schieburg-Tunnel (das Tageblatt berichtete mehrfach) weiterhin geschlossen. Der Streckenteil von Ettelbrück über Kautenbach nach Wiltz ist allerdings seit dem 8. Mai 2023 wieder für den Schienenverkehr freigegeben.