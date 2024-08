Zwischen Luxemburg und Bettemburg / CFL-Baustelle: Zugverkehr ab 12. August für mehr als einen Monat unterbrochen

Die Phase zwei der Bauarbeiten rund um den Bettemburger Bahnhof startet kommende Woche. Zwischen Luxemburg und Bettemburg werden deswegen weiterhin keine Züge verkehren.

Zuerst die gute Nachricht: Die erste Phase der Bauarbeiten für die neue Zugstrecke zwischen Bettemburg und Luxemburg-Stadt wird am 11. August abgeschlossen. Das teilte die CFL in einer Pressemitteilung am Montag mit. Wegen der vollständigen Schließung des Bahnhofs in Bettemburg fuhren auf den Strecken zwischen Luxemburg und Thionville, Luxemburg und Esch, Luxemburg und Volmerange-les-Mines sowie Noertrange und Rümelingen keine Züge.

Nun die schlechte Nachricht: Die zweite Bauphase beginnt am 12. August – und dauert bis den 15. September an. Betroffen ist dieses Mal die Verbindung zwischen Luxemburg und Bettemburg. Mit der Konsequenz, dass auf dieser Strecke für den gesamten Zeitraum keine Züge fahren werden.

Vier Buslinien sollen als Ersatz dienen. Die Linien L60 und L90 werden alle drei bis fünf Minuten zwischen Luxemburg und Bettemburg über Gasperich verkehren. Der Bus L61 wird die Strecke alle 30 Minuten über Bonneweg fahren und der Bus L62 wird alle 15 bzw. 30 Minuten zwischen Luxemburg und Esch unterwegs sein. TGVs – bis zum 11. August mit Abfahrt in Rodange – werden ab dem 12. August von den Bahnhöfen Bettemburg und Metz starten. „Ersatzbusse stehen für Kunden mit einem TGV-Ticket ab dem Bahnhof Luxemburg zur Verfügung“, schreibt die CFL.

Die CFL bittet ihre Kunden, vor ihrer Fahrt die Fahrplanauskunft auf www.cfl.lu oder in der CFL-Mobile-App zu konsultieren.