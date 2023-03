Regierung, Gewerkschaften und Patronat haben am Dienstag das Tripartite-Abkommen unterzeichnet. OGBL, LCGB und CGFP haben am Montag verlautbart, dass ihre Gremien auch formell grünes Licht zur Unterzeichnung gegeben haben.

Der „Solidaritéitspak 3.0“ ist am Dienstagmorgen offiziell von Regierung, Patronat und Gewerkschaften unterzeichnet worden. Bereits am Freitag hatten sich Regierung und Sozialpartner auf ein Prinzipien-Abkommen geeinigt. Vor dem Unterzeichnen des offiziellen Dokuments mussten die Gewerkschaften noch das formelle Einverständnis ihrer jeweiligen Führungsgremien einholen.

Die Regierung hatte auf der anschließenden Pressekonferenz am Freitag gesagt, das Gesamtvolumen der Maßnahmen würde sich auf 500 Millionen Euro belaufen. Wie Finanzministerin Yuriko Backes (DP) im Interview mit dem Radiosender 100,7 am Montag zugegeben hat, sind in den 500 Millionen Euro lediglich die steuerlichen Maßnahmen enthalten. Insgesamt dürfte das Finanzvolumen des „Solidaritéitspak 3.0“ eher bei 850 Millionen Euro liegen. Die Schuldengrenze von 30 Prozent werde aber auch weiterhin nicht überschritten, so Backes.