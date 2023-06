Aufreger nach der Wahl in Diekirch

Dass die LSAP in der Distriktshauptstadt gleich zwei Sitze verlieren würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Damit verloren die Sozialisten nicht nur ihre absolute Mehrheit, sondern die neue Sitzverteilung erlaubt den restlichen Parteien nun Kolaitionsgespräche an der LSAP vorbei. Da die CSV einen der beiden Sitze für sich gewinnen konnte, sieht das Kräfteverhältnis seit Sonntag wie folgt aus: Die LSAP fällt von sieben auf fünf Sitze, die CSV kommt von vier auf fünf Sitze, die DP, die ebenfalls einen Sitz dazugewinnt, kommt auf zwei und „déi Gréng“ bleiben bei einem Sitz.

Der Spitzenkandidat der CSV, Charel Weiler, hat zudem 156 Stimmen mehr als der jetzige LSAP-Bürgermeister Claude Thill auf seinem Konto. Somit wird der nächste Bürgermeister der Stadt Diekirch wohl Charel Weiler heißen. „Es sieht alles nach einer CSV/DP-Koalition aus“, so die CSV am späten Sonntagabend. „Wir folgen damit dem Auftrag, den die Bürger diesen beiden Parteien mit ihrer Wahl gegeben hat.

„Wir erhielten jedenfalls nicht den Auftrag vom Wähler, den wir uns erhofft hatten. Ganz im Gegenteil. Wir werden aber mit allen Parteien Koalitionsgespräche führen, sofern wir denn gefragt werden.“ Zwischen den Zeilen ließ Claude Thill aber durchblicken, dass es wohl eher in die Richtung einer CSV/DP-Koalition gehen wird.

Aus Gründen der Verwandschaft

Gewählt wurden am Sonntag folgende 13 Kandidaten: Charel Weiler, Paul Bonert, Robert Bohnert, Jean-Jacques Schaeffer, Jean-François Steichen (alle CSV), Claude Thill, Claude Daleiden, Pascale Schmoetten-Steffen, Frank Link, Nico Hertz (alle LSAP), José Lopes Gonçalves und Katrin Kohl (DP) sowie Frank Thillen von „déi Gréng“.

Gleich nach Bekanntgabe der Wahlresultate gab es sowohl auf Seiten der CSV als auch bei der DP Diskussionen, die eine Zeit lang die Gemüter in den beiden genannten Fraktionen in Aufregung versetzte. Auf der DP-Liste hatte die Newcomerin Katrin Kohl mit ihrem hervorragenden Resultat den direkten Einzug in den Gemeinderat geschafft. Sie ist die Nichte von Jean-Jacques Schaeffer, der auf der CSV-Liste gewählt wurde.

Anfangs hieß es, dass aus familiären Gründen die junge Katrin Kohl ihr vom Wähler gegebenes Amt im Gemeinderat somit nicht antreten dürfte und dass der Drittgewählte auf de DP-Liste, Philip Bertemes, an ihre Stelle nachrücken würde. Auf beiden Seiten wurde anschließend das Wahlgesetz genauer unter die Lupe genommen. Es stellte sich heraus, dass in diesem Fall der Verwandtschaftsgrad zulässt, dass beide sehr wohl Mitglieder in ein und demselben Gemeinderat sein dürfen.