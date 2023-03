Vorschau auf den 5. (Herren) und 6. Spieltag (Damen): Esch will zurück an die Spitze

Bevor vom 30. März bis zum 2. April in der Coque die Final-Four-Runde im Pokalwettbewerb ausgetragen wird, findet an diesem Wochenende bei den Herren der letzte Spieltag der Play-off-Hinrunde statt. Bereits am Freitag kommt es um 20.15 Uhr im „Käerjenger Dribbel“ zum Gipfeltreffen zwischen dem aktuellen Spitzenreiter aus Bascharage und dem Titelverteidiger aus Esch. Beide Formationen sind nur durch einen Punkt getrennt, ein erneuter Leaderwechsel ist daher nicht ausgeschlossen.

Erst vor einer Woche mussten die Schwarzweißen aus der Minettemetropole die Tabellenführung an die Käerjenger abtreten. Während die Akteure aus der Brauereistadt relativ problemlos gegen den HBD gewannen, mussten sich die Escher deutlicher als erwartet in Berchem geschlagen geben. Die Roeserbänner sind allerdings die Mannschaft der Stunde und befinden sich seit Beginn der Play-off-Runde mit vier Siegen aus vier Spielen im Höhenflug.

Wer sich heute im Spitzenduell behaupten kann, ist daher nur ganz schwer zu sagen. Käerjeng könnte mit einem weiteren Erfolg einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel tun, allerdings müssen sich Meis, Edgar und Co. gegen den Titelverteidiger auf eine Trotzreaktion gefasst machen. Die Teamkollegen von Martin Muller, Sacha Pulli und Luca Tomassini wollen nämlich mit einem Auswärtssieg wieder zurück an die Tabellenspitze. Zweimal standen sich beide Formationen in der laufenden Saison bereits gegenüber, in den zwei Begegnungen der Qualifikationsrunde konnten sich jeweils die Gästeteams durchsetzen. Ob das auch am Freitagabend der Fall sein wird, das können sich die Anhänger beider Teams am Abend im „Dribbel“ ansehen.

Die zwei anderen Begegnungen des 5. Spieltages der Männer finden am Samstag statt. Besonders die Berchemer wollen ihre derzeit gute Form in zwei weitere Zähler ummünzen und ihre Titelchancen wahren. Den Spielern aus dem Roeserbann steht allerdings bei den Red Boys eine ganz schwere Aufgabe bevor. Die Differdinger haben im Normalfall mit dem Ausgang der Meisterschaft nichts mehr zu tun, die Schützlinge von Trainer Malesevic konzentrieren sich augenblicklich voll und ganz auf den Pokalwettbewerb, der in der nächsten Woche stattfindet. Am vergangenen Spieltag fertigten sie ihren kommenden Halbfinalgegner in Diekirch mit 35:18 ab und am Samstag wollen sie die Generalprobe gegen Berchem nutzen, um den letzten Feinschliff zu tätigen. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass sich beide Teams in genau einer Woche im Pokalfinale erneut wiedersehen werden. Die dritte Partie zwischen Diekirch und dem HBD hat eigentlich Freundschaftscharakter, die Hausherren aus der Militärstadt werden vor dem Pokalhalbfinale aber immerhin versuchen, ihren ersten Sieg in der Play-off-Runde zu landen.

Damen: Favoritensiege erwartet

In der Damenmeisterschaft steht am Wochenende bereits der 6. Spieltag auf dem Programm. Nachdem die Spitzenpartie am letzten Samstag zwischen Käerjeng und dem HBD mit einem 20:20 Unentschieden endete, erwartet die beiden Titelaspiranten morgen auswärts eine etwas leichtere Aufgabe. Ein Fehltritt kann und will sich bis zum Showdown am letzten Spieltag keiner der beiden Favoriten leisten, beide Teams starten beim HB Museldall bzw. in Diekirch jedenfalls mit den größeren Erfolgsaussichten. In der dritten Auseinandersetzung sind die Red-Boys-Mädels gegen Esch leicht favorisiert.