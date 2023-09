In der Saison 2015/16 schaffte Fels mit Mike Smith als Trainer und Sam Ferreira als Kapitän den Aufstieg aus der Nationale 2. Sieben Jahre später wiederholt sich die Geschichte: Denn das gleiche Duo machte im Mai 2023 den Aufstieg mit Mamer in die LBBL perfekt. Gleich am zweiten Spieltag kommt es zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein.

Dabei hatte Sam Ferreira am Ende der Saison 2020/21 angekündigt, seine Karriere zu beenden. Mike Smith hatte jedoch andere Pläne: „Nachdem ich von Mamer engagiert wurde, war Sam die erste Person, die ich anrief. Und das war sicherlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte“, erklärt der Coach. Sam Ferreira korrigiert die Worte seines Trainers: Denn der erste Anruf kam, noch bevor der Vertrag des Trainers mit Mamer in trockenen Tüchern war: „Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm nach Mamer zu wechseln. Ich wollte Bedenkzeit, doch er ließ einfach nicht locker. Er hakte immer wieder nach, bis ich schlussendlich zusagte“, erzählt Sam Ferreira mit einem Lachen. Somit war das Duo Smith/Ferreira, das betont, dass man sich gegenseitig sehr schätzt und respektiert, wieder vereint.

Gelungener Saisonauftakt

Ein Jahr später wurde der erste Aufstieg in der noch jungen Mamer Vereinsgeschichte geschafft. Die Premiere in der LBBL vergangene Woche war erfolgreich: Nach einigen Anlaufschwierigkeiten setzten sich McDaniel und Co. 105:92 gegen den anderen Aufsteiger Kordall durch. „Der Club war noch nie in der ersten Liga, da ist eine gewisse Nervosität normal. Man darf auch nicht vergessen, dass Nelson (Larkins) erst am vergangenen Montag in Luxemburg angekommen ist. Defensiv waren wir jedoch zweifelsohne noch nicht da, wo wir stehen wollen“, erklärt der Trainer.

Sein Kapitän gibt zu, dass man die Anfangsphase verschlafen hat: „Doch ich sagte den Jungs, dass wir cool bleiben müssen, denn Basketball ist ein Spiel der ‚Runs‘: Kordall hatte zu Beginn einen guten Lauf, und wir eben danach.“ Der Sieg zum Saisonauftakt war wichtig und gibt dem Aufsteiger Selbstvertrauen. „Es kann sehr schnell gehen. Verliert man die beiden ersten Spiele, verfällt man schnell in Panik, obwohl es vielleicht keinen Grund dazu gibt“, so der Kapitän, der im Sommer bei den Spielen der kleinen Staaten in Malta mit der 3×3-Nationalmannschaft die Silbermedaille holte.

Nach einem gelungenen Auftakt in das Abenteuer LBBL steht für Sam Ferreira und Mike Smith am zweiten Spieltag gleich das zweite Highlight bevor: nämlich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Seitdem der Aufstieg perfekt war, ist die Begegnung gegen die Arantia eines der Spiele, die ich im Hinterkopf hatte und auf die ich mich freue.“ erklärt der Coach, der unterstreicht, dass man als ‚Underdog‘ gegen Fels nichts zu verlieren hat. Smith fügt hinzu, dass es schwierig ist, in dieser Halle zu gewinnen. „Fantastische Anhänger unterstützen den Verein. Und die Spieler agieren mit viel Herz.“ Für Ferreira, der zwischen 2014 und 2022 in Fels auf Korbjagd ging, ist das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen ebenfalls etwas ganz Besonderes: „Ich habe eine sehr schöne Zeit in Fels verbracht. Und ich vermisse die Jungs auch manchmal. Wenn ich an das Spiel denke, dann bekomme ich Gänsehaut.“

Gesunde Mischung im Team

Als eine der schönsten Erinnerungen behält Ferreira die Saison 2019/20 zurück, als man nach dem Aufstieg den Klassenerhalt geschafft hatte. Seitdem ist die Arantia nicht mehr abgestiegen. Ein weiteres Highlight waren für ihn Halbfinale und das Finale des Pokals 2022. „Fels ist ein Verein, der quasi aus dem Nichts gekommen ist. Vor zehn Jahren hat man angefangen, überhaupt von der Arantia zu reden, und jetzt hat sie sich in der LBBL etabliert. Zudem ist sieim Jugendbereich erfolgreich. Und ich habe gesehen, wie das Ganze aufgebaut wurde. Das macht mich stolz und ich freue mich sehr für diesen Verein“, so ein emotionaler Ferreira, der jedoch schmunzelnd ergänzt, dass auch die sogenannte dritte Hälfte nach den Heimspielen in der „Buvette“ zu den schönen Erinnerungen an die Felser Zeit zählt. Der 34-Jährige unterstreicht die Heimstärke der Arantia und warnt, dass man den Profispielern nicht zu viele Freiräume lassen darf: „Wenn wir beiden Non-JICL-Spielern jeweils 30 Punkte erlauben, dann wird es ein langer Tag“, erklärt er lächelnd.

Vor sieben Jahren musste nach einem Jahr in der höchsten Liga die Arantia die bittere Pille schlucken und den Weg in die Nationale 2 gehen. Der direkte Abstieg konnte nicht verhindert werden. Dieses Mal soll es besser laufen für den Trainer und seinen Kapitän. „Die Zeit wird unser Freund sein“, meint Smith. Ziel ist es, im Laufe der Saison als Einheit zusammenzuwachsen. „Die Spieler sind hungrig und motiviert, sich selbst zu beweisen“, ergänzt der Coach. Der Mamer Kapitän weist auf die gute Mischung im Team hin: „Billy (McDaniel) spielt seit gefühlt 100 Jahren, ich seit gefühlt 50 Jahren und Antonio (Bivins) seit gefühlt 30 Jahren. Es ist ein ausgeglichenes Team mit jungen Spielern und einigen Opas (lacht), wo auch Impulse von der Bank kommen können. Damals, mit der Arantia, hatten wir ein sehr junges und unerfahrenes Team. Ich bin weder Optimist noch Pessimist, wohl eher ein Realist. Auf jeden Fall glaube ich fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen können“, meint der 34-Jährige abschließend.

Ob Sam Ferreira und Mike Smith an ihrer alten Wirkungsstätte für eine Überraschung sorgen können, wird sich am Samstagabend zeigen. Auf die von Ferreira angesprochene dritte Hälfte mit den ehemaligen Kollegen kann sich der ehemalige Felser aber freuen, ganz unabhängig vom Ausgang des Spiels.