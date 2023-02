Es ist eine Länderspielpause ohne offizielle Begegnung, die Nationaltrainer Ken Diederich aber bereits für die Vorbereitung auf die JPEE im Mai nutzen möchte und bei der die FLBB-Spieler bei einem Galaspiel in der Coque – gegen SLUC Nancy – erstmals seit einem Jahr wieder in der Coque auf dem Parkett stehen.

Noch zwei Spieltage sind in der regulären Saison der Luxembourg Basketball League zu bestreiten, doch weiter geht es bei den Herren erst am 4. März. In den kommenden Wochen ruht der Spielbetrieb in Luxemburg aufgrund einer Länderspielpause, obwohl das Nationalteam in der derzeit laufenden Vor-Qualifikation für die EM 2025 gar nicht mehr dabei ist. Etwas, das auch Ken Diederich ziemlich ärgert, denn seit Juni hat sein Team inzwischen keine Partie mehr bestritten. „Es ist umso ärgerlicher, weil wir, wenn wir die Partie in Albanien gewonnen hätten, nun in der zweiten Runde dabei wären“, erklärt der Nationaltrainer. Luxemburg ist bekanntlich in der ersten Vor-Qualifikationsrunde, in der das Team in einer Gruppe mit Albanien und Rumänien antrat, als Gruppenzweiter gescheitert. Das Auftaktspiel in Albanien hatten die FLBB-Herren damals knapp mit 89:92 verloren. So stand aber eine nationalmannschaftsfreie Zeit auf dem Programm, in der international im November zum Beispiel gespielt wurde.

Und so nutzt Ken Diederich nun die Zeit, in der ein weiteres FIBA-Zeitfenster auf dem Programm steht, um mit seinen Spielern einen Lehrgang in Porto zu bestreiten. Los geht es am Montag, zurück kommt das Team am Donnerstag, um schließlich am Samstag, den 25. Februar ein Freundschaftsspiel gegen den französischen Pro-A-Klub SLUC Nancy zu bestreiten. Eine Partie, die um 17.30 Uhr in der Coque angepfiffen wird. Für Ken Diederich ist dies gleichzeitig auch eine wichtige Vorbereitung im Hinblick auf die Spiele der kleinen Staaten, die vom 29. Mai bis zum 3. Juni auf Malta stattfinden werden. Vor vier Jahren, 2019 in Montenegro, hatte seine Mannschaft bekanntlich die viel umjubelte Silbermedaille gewonnen, sich dem Heimteam im entscheidenden Spiel nur mit zwei Punkten geschlagen geben müssen (91:93). Davor hatte Luxemburg sich gegen Island, Malta und Zypern durchgesetzt. Dass die Erwartungen auch dieses Mal hoch sind, dessen ist sich Diederich bewusst, aber auch, dass die Konkurrenz keinesfalls einfach ist. Beim großen Favoriten Montenegro hängt es immer davon ab, welches Team er zu den Kleinstaaten-Spielen schickt, genauso wie bei Island, das über mehrere EuroLeague-Spieler verfügt. Auch Zypern, das in den letzten Jahren eher unter seinem gewohnten Niveau spielte, sollte man nicht abschreiben, wie der Nationaltrainer betont: „Sie sind Mitorganisator der EM 2025 und haben inzwischen wieder einige eingebürgerte Spieler.“

Galaspiel am 25. Januar

Der Kader, den Ken Diederich mit zum Lehrgang nimmt, bietet somit auch wenig Überraschungen. Während er auf Co-Kapitän Thomas Grün verzichten muss, der erst Anfang Februar seinen neuen Job begann und der somit freigestellt wurde, fehlt Mike Feipel aufgrund seines erst kürzlich erlittenen Kreuzbandrisses und Malcolm Kreps aufgrund seiner Grundausbildung bei der Armee. Mit nach Portugal reist jedoch zum ersten Mal Nachwuchstalent Dorian Grosber, der seit dieser Saison bekanntlich in der Akademie von Alba Berlin trainiert. Auch Xavier-Robert François, der in der LBBL derzeit verletzungsbedingt fehlt, soll das Team begleiten. Aufgrund der Regelung, dass bei der FIBA bei Qualifikationsspielen nur ein einziger eingebürgerter Spieler erlaubt ist, musste der Résidence-Akteur in den letzten Jahren Clancy Rugg Platz machen. „Wenn man bedenkt, dass er das letzte Mal in Montenegro bei einem offiziellen Spiel dabei war, damals zusammen mit Clancy …“, bedauert Diederich. Bei den JPEE ist die Regelung hinsichtlich eingebürgerter und ausländischer Spieler bekanntlich anders. Theoretisch könnte Diederich noch einen US-Amerikaner mitnehmen, der auf die vorgeschriebenen Jahre im Land kommt.

Vor allem von Malcolm Kreps, der nach seiner Grundausbildung den Schritt in den Profibasketball wagen möchte, erwartet sich Diederich in den kommenden Monaten und Jahren viel. „Für mich ist er gesetzt. Er ist einer der Spieler, auf die wir in Zukunft bauen werden, immerhin hat er den Schritt zur Armee gewagt, der nicht einfach ist.“ Ein weiterer Spieler, der im Sommer, wenn die nächste Vorqualifikation beginnt, seinen Platz im Team finden soll, ist Jonas Theisen, der zurzeit in Steinsel eine starke Saison bestreitet.

Mit Ben Kovac, Alex Laurent und Ivan Delgado sind beim Lehrgang dann auch die drei Spieler dabei, die derzeit als Profis im Ausland unterwegs sind, wenn auch aktuell in ganz anderen Situationen. „Bei Ben läuft alles so, wie man es sich erwartet hat. Bis zur letzten Woche hat er mit Levice Europe Cup gespielt, sein Klub ist in der Meisterschaft vorne dabei und er bekommt seine Spielzeit.“ Alex Laurent seinerseits wurde zu Beginn der Saison in Trier von einer Rückenverletzung weit zurückgeworfen. „Der Anfang seiner Saison war schwer, doch er ist dabei, seine Rolle zu finden und hat jetzt ein paar gute Spiele gezeigt. Inzwischen trifft er wieder besser. Das Niveau in der Pro A ist auch stark, da bekommt man nichts geschenkt.“ Anders sieht es derzeit bei Ivan Delgado aus, der in der Pro B bei Ehingen Urspring unter Vertrag steht und der sich auch im Lehrgang nun zeigen muss. „Er war viel von Verletzungen geplagt, hat jetzt fast zwei Jahre nicht im Nationalteam gespielt. Seine Situation ist nicht so einfach, es ist Zeit, dass er sich zeigen kann. Mental ist es natürlich schwer, so viel verletzt zu sein, auch weil er bei der Armee ist.“