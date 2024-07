Leichtathletik / Nationale Meisterschaften: Van der Weken, Bertemes und zwei Landesrekorde

Die Leichtathletik-Meisterschaften im INS starteten bereits am Freitagabend mit einem kleinen Paukenschlag. Über 3.000 Meter Hindernis besaß Ruben Querinjean noch eine kleine Restchance, sich über das Olympia-Ranking für Paris zu qualifizieren.

Auch wenn es nicht klappen sollte, kann sich der 22-Jährige nichts vorwerfen, denn eine Woche, nachdem er seinen eigenen Landesrekord auf 8:22,85 verbessert hatte, schlug der Athlet des CSL erneut zu. Dieses Mal war Querinjean noch einmal 4,03 Sekunden schneller und konnte sich über eine neue Bestmarke von 8:18,82 freuen. Damit dürfte der 22-Jährige noch einmal einige Punkte für das „Road to Paris“-Ranking gesammelt haben; ob es am Ende reichen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Zuletzt belegte er Rang 51, lag 28 Punkte hinter dem 36. und damit letzten Platz zurück, für den es noch ein Ticket gibt.

Für eine weitere nationale Bestmarke sorgte die junge Sofie Snäll im Hammerwerfen. Die CSL-Athletin durfte sich über eine Weite von 52,67 Metern freuen, was drei Zentimeter mehr waren als der bisherige Rekord von Isabeau Pleimling aus dem Jahr 2021.

Die Form stimmt

Am Samstag waren jedoch auch alle Augen auf die beiden Athleten gerichtet, die ihren Startplatz für Paris bereits sicher haben: Patrizia van der Weken und Bob Bertemes. Und Luxemburgs Top-Sprinterin, die bei der EM bekanntlich Bronze um gerade einmal eine Hundertstel verpasst hatte, stellte erneut unter Beweis, in welch starker Form sie sich befindet. „Der Plan war, im Vorlauf nicht so schnell zu laufen. Doch ich bin gut weggekommen, war gut platziert und so ist dann doch diese Zeit zustande gekommen“, verriet die 24-Jährige schmunzelnd. 11,09 im Vorlauf und schließlich 11,08 im Finale, in dem sie mit der Neuseeländerin Zoé Hobbs (11,13) eine Konkurrentin auf der Nebenbahn hatte, die sie bis zum Schluss herausforderte. Nach den emotionalen letzten Wochen, in denen es für van der Weken viel zu verarbeiten gab, gilt der Fokus nun ganz den Sommerspielen. „Der Plan war, jetzt zwei Wochen intensiv zu trainieren und dann, wenn es in den Juli geht, etwas rauszunehmen.“

Kugelstoßer Bob Bertemes seinerseits blieb mit seinen 20,66 Metern etwas unter der Weite, die er bei der EM in Rom warf. Dass der 31-Jährige immer gerne bei den nationalen Titelkämpfen antritt, wurde auch alleine schon daran deutlich, dass er kurz nach seinem Sieg im Kugelstoßen auch den Diskuswurf in Angriff nahm und mit 60,36 Metern nur knapp unter seinem nationalen Rekord blieb.

Viele der Titel wurden am Wochenende dann mit persönlichen Bestleistungen gewonnen. So wie etwa über 400 Meter Hürden von David Friederich (53,26 Sekunden), im Dreisprung von Louis Muller (14,81 Meter), im Kugelstoßen von Stéphanie Krumlovsky (14,66 Meter) oder über 400 Meter von Fanny Arendt (55,37 Sekunden).