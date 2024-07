Galamatch für Dan Theis / Hommage an eine Jeunesse-Ikone

Eine seltsame Mischung unterschiedlicher Gefühle lag am Sonntagabend über dem Escher Stade de la Frontière. Das Gedenkspiel zu Ehren von Dan Theis weckte jedenfalls viele Emotionen bei den rund 500 Anwesenden, die für einen tollen Rahmen sorgten. Unter ihnen waren Sportminister Georges Mischo und etliche frühere Weggefährten von Theis, der Ende August 2022 während einer Radtour eine schwere Herzattacke erlitt und am 29. Dezember nach vier Monaten im Koma verstarb.

Claude Kremer, Präsident der Jeunesse-Jugendkommission und Mitglied vom Organisationskomitee des Galaspiels, erinnerte sich am Sonntag mit warmen Worten an einen „großartigen Menschen“: „Er war ehrlich, fair und freundlich. Dan Theis hat den Fußball geprägt und hinterlässt eine große Lücke.“ Kremers Dank richtete sich an die Familie, die mit der Einführung eines Jugendturniers unter dem Namen „Youth Cup Dan Theis“ einverstanden war. Zudem kündigte er das baldige Erscheinen einer ausführlichen Broschüre vom Galamatch an. Luca Theis war für das Galamatch am Sonntag aus den Vereinigten Staaten angereist. Er kümmerte sich auf der „Grenz“ um die musikalische Umrahmung und begleitete das gesamte Event mit einer Diaprojektion von der Karriere seines Vaters. Mutter Nathalie und Schwester Sara hatten ebenfalls auf den Rängen Platz genommen. Nach einer Schweigeminute ging es über zum sportlichen Teil des Abends.

Es war das Duell der „Schwarz-Weißen“ gegen die „Blauen“. Alle Feldspieler trugen ein Trikot mit der Nummer 11, wie Theis es stets getragen hat. Gespielt wurde in zweimal 35 Minuten bei fliegendem Wechsel. Gecoacht wurden die Teams von Jhemp Barboni und Alex Pecqueur, mit denen Theis 1987 sein erstes von insgesamt drei Doubles aus Meisterschaft und Pokal mit der Jeunesse gefeiert hatte. Der eine war damals sein Kapitän, Letztgenannter sein Trainer. Geleitet wurde die Partie vom früheren FIFA-Schiedsrichter Alain Hamer. Das Ergebnis war Nebensache. Schöne Spielzüge und Paraden sorgten dennoch für Applaus von den Rängen.

In der Halbzeitpause nahm Lydie Lenz von der „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ einen Scheck in Höhe von 3.500 Euro entgegen. Der Erlös ist das Ergebnis einer Spendenaktion für das Galamatch. Mit dem Ende der zweiten Halbzeit begab sich Familie Theis auf das Spielfeld, wo Guy Hellers ein T-Shirt mit allen Unterschriften der an diesem Tag Beteiligten überreichte.

Die eingesetzten Spieler Ante Bukvic, Dan Collette, Dan Da Mota, Philippe Felgen, Jemp Girres, Frank Goergen, Eric Hoffmann, Michel Kettenmeyer, Kim Kintziger, Joël Kitenge, Tim Lehnen, Kevin Leité, Jérôme Marcolino, Massimo Martino, Denis Mogenot, Greg Molitor, Patrick Morocutti, Fabrice Muller, Davide Palumbo, Salvatore Pica, Patrick Posing, Ben Polidori, Sébastien Rémy, Ernad Sabotic, Chris Sagramola, Manou Schauls, Ralph Schiltz, Gary Schmitz, Théo Scholten, Denis Scuto, Alex Semedo, Andrea Siciliano, Ricardo Thom.

Den Kader komplettierten vier U23-Spieler der Jeunesse.