Radsport / Geschwister Mats und Liv Wenzel jubeln

Eine Woche nach den nationalen Titelkämpfen in Harlingen wurden die neuen Espoirs-Landesmeister im Rahmen der Vierländermeisterschaft ermittelt. Bei den Männern ging der Titel an Mats Wenzel (Lidl-Trek Future Racing). Zuvor hatte seine Schwester Liv Wenzel (Hess Cycling Team) das Duell gegen Layla Barthels (CT Atertdaul) deutlich zu ihren Gunsten entscheiden.

Rund um Bruchsal (D) lieferten sich am Sonntag insgesamt 171 Espoirs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg spannende Auseinandersetzungen um die jeweiligen Meistertrikots.

Aus luxemburgischer Sicht trat Mats Wenzel nicht ganz unerwartet die Nachfolge von Loïc Bettendorff (Global 6 United) an. In der Vorwoche hatte der 21-Jährige beim Eliterennen im finalen Sprint lediglich WorldTour-Profi Kevin Geniets (Groupama-FDJ) den Vortritt lassen müssen. Nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause hatte Mats Wenzel schnell wieder zu seinem gewohnten Rhythmus gefunden und den hochkarätig besetzten Giro d’Italia für U23-Fahrer auf dem hervorragenden achten Platz der Gesamtwertung abgeschlossen.

Auch wenn ihm die recht flache Strecke in Bruchsal nicht wirklich entgegenkam, konnte er seine Konkurrenten nach 148,8 km allesamt in Schach halten und sich das rot-weiß-blaue Trikot überstreifen. Silber und Bronze gingen an die ebenfalls formstarken Arno Wallenborn (Snooze-VSD) und Alexandre Kess (Philippe Wagner-Bazin), die letzten Sonntag in Harlingen in die Top fünf gefahren waren.

Zuvor kamen 36 Starterinnen für die vier Titel bei den Frauen infrage. Da Marie Schreiber (SD Worx Protime), die am vergangenen Sonntag die Nachfolge ihrer Teamkollegin Christine Majerus bei der Elite angetreten hat, zur gleichen Zeit bei der Lotto Ladies Thüringen Tour im Einsatz war, machten Liv Wenzel und Layla Barthels den Titel unter sich aus. Nach 111,6 km wurde Liv Wenzel ihrer Favoritenrolle gerecht und stand, nach ihrem Titelgewinn im Cyclocross Anfang des Jahres, erstmals auch beim Straßenrennen auf dem höchsten Treppchen. Die 20-Jährige überquerte den Zielstrich als starke Siebte, mit einem Rückstand von 5:53 auf die Schweizerin Linda Zanetti, die den Sprint der vierköpfigen Spitzengruppe gewann, vor der neuen österreichischen Meisterin Elisa Winter. Neue deutsche U23-Meisterin wurde die Gesamtvierte Hannah Kunz. Als Neunte, mit einem Rückstand von 8:46, schaffte Layla Barthels ebenfalls den Sprung in die Top 10, konnte ihre ehemalige Teamkollegin Liv Wenzel jedoch zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis bringen.