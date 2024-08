Springreiten / Gansemans übertrumpft Bettendorf und feiert ersten Meistertitel

Die Landesmeisterschaften im Springreiten entwickelten sich bei der Elite, der sog. Kategorie „Senior“, über das Wochenende spannender als erwartet und gingen mit einem Überraschungssieg von Joel Gansemans zu Ende.

Sicherten sich am ersten Tag der Meisterschaften am Donnerstag noch Charlotte Bettendorf und Et Lui de Hus Platz eins mit 70,16 Sekunden im Zeitspringen über 1,40 Meter vor Diane Kettmann (First Vleut) und Joel Gansemans (Vincenzo), so sollte sich die Rangfolge am Freitag ändern: Mit einem Abwurf wurde das Paar Bettendorf/Et Lui de Huis in der zweiten Prüfung nur Siebter, sodass die fehlerfreien Gansemans und Vincenzo in der Zwischenwertung die Führung übernahmen.

Der Sonntag sollte also die Entscheidung bringen. Bettendorfs Sprungfehler aus der zweiten Springprüfung sollte sie am Ende den Sieg kosten. Dies in einem sehr engen Endklassement der ersten drei, in dem das Paar Joel Gansemans/Vicenzo mit 3,34 Fehlerpunkten nur 0,66 Zähler Vorsprung auf Charlotte Bettendorf und Et Lui de Hus hatte (4 Punkte). Die Drittplatzierte Diane Kettmann war ebenfalls nicht weit von den beiden oberen Rängen entfernt, auf First Vleut kam sie auf lediglich 5,54 Punkte.

Gansemans: „Ein geniales Gefühl“

„Ich bin überwältigt, es ist mein erster Meistertitel. Es ist ein geniales Gefühl, wenn man als Amateur gegen eine Reiterin wie Charlotte Bettendorf gewinnt. Vincenzo gab alles an diesem Wochenende. Er will immer vorne mitmischen und gibt immer alles für seinen Reiter. Als Reiter ist man ohne sein Pferd, aber auch ohne sein Trainer- und Betreuerteam nichts. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei meinem Trainer Carlo Reichling und bei Groom Caroline Hens bedanken“, so ein überglücklicher Joel Gansemans gegenüber dem Tageblatt.

Titelverteidigerin Charlotte Bettendorf und Et Lui de Hus landeten auf Platz zwei

Bei den Amateuren setzte sich Jessy Fraiture mit A Comander Bond in drei Prüfungen ohne Fehlerpunkte durch und verwies Paul Hendel (Quiana, 2,68 Fehlerpunkte) und Maïte Colling (Chekhov, 5,67) auf die Plätze. Ebenfalls fehlerlos nach drei Umläufen blieben Lara Klinkert und Bonjour Balou bei den Junioren (U18). Das Paar setzte sich hauchdünn vor dem beim CEL lizenzierten US-Amerikaner Mete Genceren und Maurice DC Stables durch, der einen Zeitfehler aus der ersten Wertungsprüfung zu verzeichnen hatte.

Nachwuchshoffnung Yola Schartz hatte im zweiten Springen auf Ampourias de la Doua einen Abwurf und beendete die Landesmeisterschaft auf Rang drei. Die Wertung der Débutants (U16) entschied Julie Kass (0,40 Fehlerpunkte) mit Leonidas für sich. Auch die Zweit- und Drittplatzierten, Maya Konrad Defays mit Iris (2,20) sowie Linda Rock auf Chettinad (3,80) nahmen allesamt lediglich Zeitfehler aus dem ersten Meisterschaftsspringen mit in die Endabrechnung.

Pferde aus Luxemburger Zucht überzeugen

Bei den jungen Nachwuchspferden belegten einige Tiere aus luxemburgischer Zucht vordere Plätze. Hinter dem von Kim Grangenette gerittenen Confetti belegte bei den Vierjährigen mit Underberg und Charlotte Bettendorf ein SCSL-Pferd Rang zwei und bei den Fünfjährigen siegte mit Kitulu du Gibet sogar ein in Luxemburg gezogenes Tier, welches von Franco Martinez vorgeführt worden war.

Bei den sechsjährigen Nachwuchsspringpferden waren gleich zwei Tiere des luxemburgischen Stutbuchs unter den besten drei: Der von Martinez gerittene Electric Blue du Gibet wurde Zweiter, Uzi und Roberto Antonio Mangano wurden Dritte. In dieser Kategorie gewann Indianapolis unter Charlotte Bettendorf. In der Kategorie der Sieben- und Achtjährigen holten zwei von Charlotte Bettendorf gerittene Pferde die beiden vordersten Plätze: Galaxie de Bornat gewann vor April Ember. Mit Evinrude du Gibet unter Franco Martinez auf Rang 3 kam auch in dieser Wertung ein Tier aus SCSL-Zucht auf das Podium.