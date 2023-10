Erste Bench Press Nationals in Luxemburg mit mehreren Premieren

Powerlifting-Wettkämpfe, bei denen ausschließlich die Disziplin Bankdrücken bewertet wird, gibt es bereits seit langem im Ausland. Zum ersten Mal wurde in Luxemburg ein solches Turnier veranstaltet.

Bankdrücken nach IPF-Regeln Bankdrücken, auf Englisch Benchpress, gehört zu den beliebtesten Übungen im Kraftsport und ist Teil der drei Disziplinen bei Powerlifting-Wettkämpfen. Wer an einem vom Internationalen Powerlifting-Verband (IPF) mitgetragenen Turnier teilnehmen möchte, muss mehrere Regeln einhalten. Die Anweisungen und Signale des Hauptschiedsrichters müssen befolgt werden – ansonsten ist ein Versuch, egal, wie viel Gewicht getragen wurde, ungültig. Der Versuch beginnt mit dem Befehl „Start“. Hierbei muss die Langhantel bis zum Brust- oder Bauchbereich gesenkt werden. Kopf, Gesäß und Füße müssen auf der Bank bzw. dem Boden ruhen. Seit dem 1. Januar 2023 gilt zusätzlich die Regel, dass sich die Unterseite beider Ellbogengelenke mindestens auf Höhe oder unterhalb der Oberseite des jeweiligen Schultergelenks befinden muss. Erst, wenn der Hauptschiedsrichter den Befehl „Press“ gibt, wird die Hantel nach oben ausgedrückt, bis die Arme ausgestreckt sind. Anschließend kann sie nach entsprechendem Signal zurück in die Ablage gesetzt werden.

Rund 30 Athleten aus den beiden Vereinen Silverbacks und SC Hamm 1970 gingen am Sonntag im ATC Gym, der Trainingsstätte der Silverbacks, auf persönliche Rekordjagd. Dabei wurden so manche Grenzen überwunden und mehrere nationale Rekorde gebrochen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Luxemburger Verbands PWFL nahmen zwei Athleten sogar zweimal an einer nationalen Meisterschaft teil: Philippe Parage und Gabriel Ndoja starteten sowohl im Classic als auch im Equipped und erzielten in beiden Kategorien hervorragende Ergebnisse.

Während Junior-Athlet Parage 160 kg im Classic und 195 kg im Equipped drückte, brachte Ndoja 185 bzw. 227,5 kg zur Strecke. Vor allem die Versuche im Equipped wurden unter großem Applaus des Publikums ausgeführt. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die beiden Sportler dieses Jahr mehrere internationale Wettkämpfe hinter sich haben und jedes Mal mit Medaillen nach Luxemburg zurückkehrten.

Bei den teilnehmenden Athletinnen sorgte Alba Jurado erneut für Aufsehen, indem sie bei weniger als 63 kg Körpergewicht ganze 77,5 kg schaffte – beeindruckend schon allein aufgrund der Tatsache, dass das Bankdrücken für Frauen konstitutionsbedingt kein leichtes Unterfangen ist. Auch die weniger als 69 kg leichte Nadia Baustert setzte mit 78 kg ein Ausrufezeichen. Die 80 kg schaffte sie aufgrund einer Verletzung nicht, doch sie müssten in greifbarer Nähe sein. Beides sind neue nationale Rekorde.

Nationale Rekorde schnellen in die Höhe

Gabriel Ndoja (Open, -120 kg, SC Hamm 1970) bereitet sich auf seinen Versuch vor Foto: Laura Giacomini

Auch die Subjunioren zeigten, dass die Zukunft des Luxemburger Powerliftings gesichert ist. Philippe Gasché (-93 kg) und Theo Graham (-105 kg) machen mit kontinuierlichen Fortschritten von sich reden und haben die nationalen Bestmarken auf 120,5 bzw. 140 kg hochgeschraubt. Masters-2-Athlet Matthew Vincent (-105 kg) weist mit seinem Luxemburger Rekord von 157,5 kg darauf hin, dass im Powerlifting alle Altersklassen große Leistungen erbringen können.

Die wohl spannendste Jagd nach den Medaillen entbrannte in der Open-Kategorie der Männer unter 93 kg. Sebastiano Loconte und Dylan Tavares hatten jeweils drei gültige Versuche. Im Kampf um Platz eins lieferten sich Yannick Djankou und Alessio Pizzutilo ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Pizzutilo, ein Neuling auf Wettkampfebene, begann mit 145 kg, Djankou dagegen mit 147,5 kg. Danach wurden die Gewichte auf 150 bzw. 152,5 kg erhöht. In der letzten Runde verfehlte Djankou seinen Versuch von 157,5 kg, sodass sein Vereinskollege ganz knapp, mit 155 kg, die Poleposition erreichte.

Dies sind die Sieger in den Classic-Kategorien: -63 kg Junioren: Emma Weydert (SC Hamm 1970); -69 Junioren: Marina Alexandreas (Hamm); -63 Open: Alba Jurado (Hamm); -69 Open: Nadia Baustert (Silverbacks); -84 Open: Julia Osielczak (Hamm); +84 Open: Laura Giacomini (Hamm); -83 Subjunioren: Basile Schmitz (Silverbacks); -93 Subjunioren: Philippe Gasché (Silverbacks); -83 Junioren: Raphael Reuter (Silverbacks); -93 Junioren: Daniel Matos Pedroso (Hamm); -105 Junioren: Theo Graham (Hamm); +120 Junioren: Philippe Parage (Hamm); -74 Open: Kevin Nilles (Hamm); -83 Open: Mike Bauler (Silverbacks); -93 Open: Alessio Pizzutilo (Hamm); -105 Open: Tim Marson (Hamm); -120 Open: Gabriel Ndoja (Hamm); -105 Masters 2: Matthew Vincent (Silverbacks); +120 Masters 3: Mark Notschaele (Silverbacks).

Im Equipped gingen Parage und Ndoja als jeweilige Sieger hervor.

„Best Lifters“ wurden Jurado mit 66,34 Punkten und Ndoja mit 79,69 Punkten.

Gewichtheber-Wettkampf am 8. Oktober

Nationaltrainer Alain Hammang lobte die Organisation und kündigte an, dass Hamm 2024 wiederkommen wird. Seitdem die Silverbacks der PWFL beigetreten sind, haben sie einige Wettkämpfe im ATC Gym veranstaltet, die jedes Mal problemlos über die Bühne gegangen sind.

Die PWFL hat außerdem entschieden, dass ab 2024 alle ihre Wettkampfathleten das „International-Level Athletes Education Program“ der „Anti-Doping Education & Learning Platform“ (ADEL) belegen und das entsprechende Zeugnis vorweisen müssen. Dies erfolgt im Einklang mit den Regeln der IPF.

Kommende Woche findet ein Wettkampf im Gewichtheben im ATC Gym statt. Der Verein aus Koerich, der bekanntlich auch Luxemburgs einziges Strongman-Turnier organisiert, möchte neben dem Powerlifting ebenfalls im Stemmen durchstarten.