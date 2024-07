Tour de France / Eritreer Girmay siegt und schreibt Tour-Geschichte

In Turin durfte sich Biniam Girmay als erster schwarzer Afrikaner über einen Etappensieg bei der Tour de France freuen, das Gelbe Trikot übernahm nach der dritten Etappe derweil der Ecuadorianer Richard Carapaz.

Biniam Girmay saß nach seinem historischen Coup auf dem heißen Turiner Asphalt und weinte Freudentränen, sein deutscher Teamkollege Georg Zimmermann eilte mit breitem Grinsen zu seinem Kumpel: Der 24 Jahre alte Eritreer Girmay hat auf der dritten Etappe der Tour de France Geschichte geschrieben und als erster schwarzer Afrikaner einen Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt gewonnen. Im ersten Massensprint der 111. Frankreich-Rundfahrt düpierte Girmay die versammelte Weltklasse.

„Es ist ein Sieg für alle Afrikaner, es ist so wichtig. Ich bin so froh“, sagte Girmay, der sich in einem packenden Finish vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Belgier Arnaud de Lie durchsetzte: „Das ist aber auch ein großer Sieg für unser Team. Das ist unser Moment, das ist unsere Zeit gewesen.“ Auch Zimmermann war nach dem ersten Etappensieg für die Intermarché-Wanty-Mannschaft völlig losgelöst. „Wir sind alle so happy. Biniam ist ein herausragender Radfahrer. Ich kenne ihn schon seit 2020 und weiß, dass er für jede Überraschung gut ist. Daher war es für mich heute nur eine halbe Überraschung.“ Girmay hatte bereits 2022 eine Giro-Etappe gewonnen, war damit erster schwarzer Afrikaner, der einen Abschnitt einer großen Rundfahrt für sich entscheiden konnte.

Carapaz in Gelb

Das Gelbe Trikot übernahm der Ecuadorianer Richard Carapaz, der zeitgleich, aber vor dem Slowenen Tadej Pogacar ins Ziel kam und diesen damit mit der gleichen Gesamtzeit an der Spitze des Klassements ablöste. Am Dienstag wird sich das bei der ersten Alpen-Etappe über den Galibier aber ändern. Keine Rolle spielte der belgische Topfavorit Jasper Philipsen, im Vorjahr mit vier Etappensiegen und dem Gewinn des Grünen Trikots der überragende Sprinter der Tour. Chancenlos war auch das britische Sprinter-Denkmal Mark Cavendish.

Der 39-Jährige will bei seiner letzten Tour mit seinem 35. Etappensieg alleiniger Rekordhalter werden, bislang teilt er sich die Bestmarke mit dem legendären Belgier Eddy Merckx. Cavendish hatte aber schon am Auftaktwochenende und dort vor allem auf der schweren ersten Etappe über seine Grenzen hinausgehen müssen, um angeschlagen das Ziel innerhalb des Zeitlimits zu erreichen.

Im tückischen Finale mit zwei 90-Grad-Kurven auf dem letzten Kilometer ging es hektisch zur Sache, es kam zur mehreren Stürzen vor der „Flamme rouge“. „Wenn man auf den langen geraden letzten Kilometern nicht vorne dabei ist, hat man auf der Zielgeraden keine Chance mehr“, hatte der Deutsche Pascal Ackermann gesagt. Er hatte recht.

Vor dem spektakulären Sprintfinale hatte das Feld zunächst lange ein Bummeltempo angeschlagen. Das Team Soudal Quick-Step des belgischen Mitfavoriten Remco Evenepoel erlaubte sich einen Spaß auf Kosten der englischen Fußball-Nationalmannschaft. „Alles ist ruhig und entspannt. Gerade passiert nichts auf der Straße, aber es könnte schlimmer sein. Wir könnten eines von Englands EM-Spielen schauen.“

Die beiden Luxemburger Bob Jungels (88.) und Kevin Geniets (98.) kamen in der gleichen Zeit wie der Tagessieger mit dem Hauptfeld ins Ziel. In der Gesamtwertung liegen die beiden ebenfalls nah beieinander, Jungels ist hier 66. (20:36 Minuten zurück), Geniets 70. (26 Minuten zurück).