Leichtathletik / Ein letzter Stoß, wo alles begann: Bob Bertemes verabschiedet sich am Donnerstag von der Sportbühne

Lange hatte er seinen Abschied vom Leistungssport für nach den Olympischen Spielen angekündigt. Donnerstag ist es dann so weit: Bob Bertemes wird zum letzten Mal während seiner beeindruckenden Karriere den Kugelstoßring betreten und sich in einem Wettbewerb mit befreundeten Athleten vor heimischer Kulisse verabschieden.

„The Last One with Friends“ ist die passende Bezeichnung für das Abschiedsmeeting von Bob Bertemes, das am Donnerstag im Atletikuss, dem Leichtathletikstadion des CA Beles, ausgetragen wird. Neben dem Protagonisten werden nämlich sechs weitere Kugelstoßer teilnehmen, die den 31-jährigen Sportsoldaten während seiner Karriere begleitet haben. Mit dem Bosnier Mesud Pezer und dem Neuseeländer Jacko Gill werden zwei Kollegen antreten, die auch in Paris dabei waren, wobei letzterer das olympische Finale gar als Siebtplatzierter abschloss.

Mit Sven Forster nimmt auch der Athlet teil, der 2008 mit 16,96 Metern den letzten nationalen Rekord vor der Ära von Bertemes erzielt hatte, während Parathlet Tom Habscheid nicht nur Abschied von seinem langjährigen Weggefährten nehmen wird, sondern das Meeting auch als letzte Generalprobe vor den Paralympics nutzt, wo er als Medaillenkandidat an den Start gehen wird.

Vorbild für die Jugend

Für Bob Bertemes, seit 1999 aktives Mitglied des CA Beles, wird sich mit der vom eigenen Verein organisierten Abschiedsveranstaltung der Kreis schließen. Obwohl er jahrelang zu den Weltklasse-Athleten gehörte, ließ er es sich nicht nehmen, seine Loyalität zum Verein zu unterstreichen, indem er an nationalen Meisterschaften Titel für den CAB sammelte oder bei der Coupe du Prince auf Punktejagd ging. CAB-Präsidentin Anouck Ewerling unterstreicht daher den Einfluss ihres prominentesten Athleten: „Bob trägt die familiären und sportlichen Werte, die in unserem Verein großgeschrieben werden, nach außen. Jede junge Athletin oder Athlet hat sicherlich ein großes Vorbild mit Bob. Seine Präsenz im Verein hilft uns auch, Kinder und Jugendliche für die Leichtathletik zu motivieren.“

Trotz all seiner Erfolge und einer persönlichen Bestweite von 22,22 Metern, womit er Platz 26 der ewigen Weltbestenliste einnimmt, blieb Bertemes stets bescheiden und mit beiden Füßen am Boden. Auch im Umgang mit den Medienvertretern war der sympathische Beleser immer vorbildlich. „Das sportliche Auftreten von Bob, sein Respekt und seine Fairness gegenüber den Konkurrenten, aber auch der Jugend, sind beispielhaft, da er diese Werte über all die Jahre während seiner aktiven Karriere immer und überall vertreten hat“, lobt Anouck Ewerling den Ausnahme-Athleten, der durch Motivation, Disziplin, Fleiß und Training zur internationalen Bühne aufgestiegen sei.

In diesem Jahr überzeugte Bertemes noch einmal mit einem sechsten Platz bei der EM in Rom, allerdings verpasste der 31-Jährige Anfang August das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris und damit den ganz großen Abgang von der internationalen Bühne. Seinen letzten Auftritt im heimischen Ring können Donnerstag ab 16.00 Uhr alle Leichtathletik-Fans bei kostenlosem Eintritt in Zolver verfolgen, und dies im Anschluss an die Kugelstoßwettbewerbe für den Nachwuchs, die ab 14.15 Uhr stattfinden.