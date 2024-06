Formel 1 / „Dumm“, „sorglos“: Verstappen und Norris crashen, Russell siegt

Eskalation mit Ansage: Der wochenlange Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris führt in Österreich zum Crash.

Der große Knall war kaum verhallt, da griff Lando Norris den Weltmeister frontal an. Max Verstappen habe sich „ein bisschen dumm“ und „etwas sorglos“ verhalten, „ich bin enttäuscht von ihm“, sagte der McLaren-Pilot mit ausdrucksloser Miene. In der Schlussphase des Großen Preises von Österreich war dieses wochenlange Duell mit einem Crash eskaliert – und die Formel 1 hat tatsächlich mal wieder etwas Würze im Titelkampf.

Der Sieg in Spielberg ging am Ende an George Russell, Mercedes wurde zum Profiteur. Das große Thema war aber der Unfall zwischen den beiden Kumpels – und seine Folgen. Norris wollte zunächst kein Gespräch suchen, „es ist jetzt an ihm, etwas zu sagen“. Verstappen wirkte da bereits versöhnlicher. „Wir werden darüber reden, aber vielleicht besser nicht mehr heute“, sagte er mit einem Grinsen: „Das Duell war intensiv, schade, dass das passiert ist.“

Sieben Runden vor Schluss war es zum Zusammenstoß gekommen, Russell zog für seinen ersten Saisonsieg vorbei. „Uns fällt ein Stein vom Herzen, wir haben ein Jahr lang nicht gewonnen“, sagte der bestens gelaunte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „So wie die beiden vorne gefightet haben, dachten wir schon: Das kann noch ins Auge gehen.“

Hinter Russell holten Oscar Piastri im McLaren und Carlos Sainz im Ferrari die Plätze zwei und drei. Verstappen rettete sein Rennen mit dem fünften Platz – Norris dagegen konnte den Grand Prix nicht mehr fortsetzen und verlor am Ende sogar noch Boden auf den WM-Spitzenreiter, 81 Punkte liegt er nun zurück.

Über das gesamte Wochenende war eigentlich alles auf einen Heimsieg für Red Bull hinausgelaufen. Der Niederländer gewann den Sprint von ganz vorne, er holte die Pole-Position und führte auch im Rennen zunächst.

Der Niederländer legte einen herausragenden Start hin, und schon nach einer Runde hatte er mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Norris – der damit den Klappflügel DRS nicht nutzen durfte. Verstappen baute diesen Vorsprung in der Folge aus, nach einem Drittel des Rennens waren es rund sechs Sekunden. Dann gingen beide Piloten in derselben Runde an die Box – und kamen sich ein wenig in die Quere: Als Verstappen wieder losfuhr, lenkte Norris gerade ein, der Engländer musste leicht auf die Bremse steigen. Die Rennleitung sah dies allerdings nicht als Unsafe Release und verzichtete auf eine Strafe.

Bis zum zweiten Boxenstopp tat sich nichts am Kräfteverhältnis, dann gingen beide Piloten wieder in der gleichen Runde zum Reifenwechsel – und dieses Mal patzte Red Bull: Es klemmte hinten links, Verstappen verlor etwa vier Sekunden an der Box.

Norris war nun wieder dran, Verstappen verbremste sich wenig später und fluchte am Funk: „Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto, kein Grip!“ Anschließend ritt Norris mehrere wilde Attacken, kam aber nicht vorbei – bis Verstappen in Runde 64 ein weiteres Mal hart verteidigte und beide Autos Schaden nahmen. (SID)