Alex Laurent wird am Samstag nach sechs Jahren im Ausland erstmals wieder in der luxemburgischen Basketball-Meisterschaft auf dem Parkett stehen. Für den 30-Jährigen ist der perfekte Augenblick für die Rückkehr nach Luxemburg und das Ende seiner Profikarriere gekommen.

Es ist ein Gefühl von Nach-Hause-Kommen, das bei Alex Laurent aufkommt, wenn er über seine Rückkehr nach Steinsel spricht. Vor sechs Jahren hatte er seinen Jugendklub für eine Profikarriere im Ausland verlassen, nun kehrt der 30-Jährige zurück zu seinen Wurzeln. „Als unklar war, ob ich einen neuen Verein im Ausland finden würde, habe ich mich in Luxemburg nach einer Arbeit umgesehen“, erklärt er seine Rückkehr.

In der vergangenen Saison stand Laurent noch in der deutschen ProA bei den Gladiators Trier unter Vertrag, erlebte aufgrund einer Verletzung aber eine schwierige Saison. Auch die Suche nach einem neuen Profiverein gestaltete sich dadurch schwierig. „Ich habe dann einen Job als Erzieher gefunden, in dem ich mich in Zukunft gut sehen konnte. Ich betrachtete dies als Möglichkeit, meinen Karrierewechsel zu vollziehen.“ Laurent war bis dahin Sportsoldat und lebte von und für den Basketball. „Es war für mich aber immer klar, dass der nächste Schritt nach meiner Profikarriere sein wird, in Luxemburg als Erzieher zu arbeiten.“

Eigentlich wollte er noch ein Jahr im Ausland dranhängen, mit dem Job kam die Rückkehr ins Großherzogtum früher als erwartet. „Meine Zukunftsgedanken waren in dem Moment schon weiter fortgeschritten, als ich es erwartet hatte“, erklärt er: „Da die Arbeit mir voll zugesagt hat, war für mich also der perfekte Zeitpunkt für eine Rückkehr gekommen.“

Etwas zurückgeben

Auf die Frage, wie schwer es fiel, das Kapitel „Profi im Ausland“ zu beenden, antwortet der Nationalspieler: „Rückblickend auf meine Karriere war es nicht schwer, das Kapitel zu schließen, da ich genau das erlebt habe, was ich mir immer vorgestellt hatte.“ Laurent hat in den vergangenen sechs Jahren in den Niederlanden, Spanien, Österreich, Belgien und Deutschland gespielt. „Ich habe in dieser Zeit viel erlebt, war in vielen verschiedenen Ländern. Meine Profikarriere verlief genau so, wie ich sie mir immer vorgestellt hatte. Ich wollte viel sehen, neue Leute kennenlernen und neue Kulturen entdecken“, erzählt er. „Im letzten Jahr hatte ich dann Pech mit der Verletzung. Danach aber nach Hause zu kommen und mit der Nationalmannschaft bei den Spielen der Kleinen Staaten Gold zu holen, war ein perfekter Abschluss meiner Profikarriere.“

Alex Laurent verbrachte seine ganze Jugend bei der Amicale Steinsel Foto: Editpress/Julien Garroy

Am Dienstagabend kam schließlich die Nachricht, dass Laurent ab sofort wieder für Steinsel auflaufen wird. Mit den Worten „Welcome Back Home Alex“, hieß ihn sein Jugendklub in den sozialen Medien willkommen. Ein anderer luxemburgischer Verein als die Amicale ist für den 30-Jährigen dabei nicht infrage gekommen. „Ich wurde zwar auch von anderen Klubs angeschrieben, für mich war es aber klar, dass ich zurück nach Steinsel kehren würde“, erzählt er. „Mit Bobby (Melcher) und Jonas (Theisen) gibt es dort Teamkollegen, die schon da waren, als ich vor sechs Jahren dort spielte. Mit Bobby spiele ich zudem in der Nationalmannschaft zusammen, wir sind gute Freunde und haben viel Kontakt. Daher war es auch nicht schwer, mich wieder einzuleben. Bis auf ein paar Jugendliche kenne ich alle gut. Es macht Spaß, wieder in Steinsel zu sein.“

Für den Nationalspieler geht es allerdings auch darum, seinem Jugendklub „etwas zurückzugeben“. „Als ich noch jung war, habe ich über all die Jahre in Steinsel von den erfahrenen Spielern gelernt. Jetzt will ich der neuen Generation meine Erfahrung weitergeben. Damit schließt sich ein Kreis“, so Laurent. „Es ist ziemlich witzig. Als ich diese Woche das erste Mal wieder zum Training kam, habe ich die Kinder gesehen – mittlerweile sind es keine Kinder mehr –, die früher mit uns eingelaufen sind. Jetzt sind sie meine Teamkollegen.“

Ein Ziel in den kommenden Wochen wird es auch sein, sie immer mehr mit einzubinden. „Wir sind mit Scott (Morton), Jarvis (Williams), wenn er von seiner Verletzung zurückkommt, Bobby (Melcher), Jonas (Theisen) und jetzt mir eine erfahrene Mannschaft. Wir bringen ein gewisses Niveau mit, es geht aber auch darum, den jungen Spielern soviel mit auf den Weg zu geben, wie möglich.“

Eingewöhnungszeit

Der Saisonstart der Amicale verlief bisher holprig. Steinsel hat zum Auftakt vor zwei Wochen in letzter Sekunde mit 62:59 gegen Esch gewonnen, am zweiten Spieltag dann aber gegen Walferdingen eine 77:84-Niederlage einstecken müssen. Blickt Laurent auf den Saisonstart seiner neuen Mannschaft zurück, sagt er: „Es gab am Anfang ein bisschen Verletzungspech, es kam noch ein neuer Amerikaner dazu und jetzt auch ich. Das hat das Ganze noch einmal ein bisschen aufgemischt. Wir brauchen daher ein bisschen Eingewöhnungszeit, bis wir voll aufeinander eingestellt sind. Wir müssen uns in den nächsten Wochen auf dem Platz kennenlernen und dann wird das schon laufen.“

Dies sei, neben zwei Punkten, am Samstag auch das vorrangige Ziel gegen Contern. „Es geht darum, Teamchemie aufzubauen und einfach das Gefühl für einander zu finden“, so der Nationalspieler, der zuversichtlich in seine neue Herausforderung startet.

Angesichts der Favoritenrolle der Amicale Steinsel in der laufenden Saison sagt er aber auch. „Ich bin in dieser Hinsicht sehr bescheiden. Ich schaue von Spiel zu Spiel. Es gibt in jeder Saison ,Ups and Downs‘. Es ist wichtig, die ‚Ups‘ zu haben, wenn es ernst wird – und das ist meistens in den Play-offs. Da wollen wir funktionieren. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg“, so Laurent, der aber auch sagt: „Wir haben eine Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, dazu die jungen. Ich sehe ziemlich gute Chancen für uns – wenn wir unsere Teamchemie auf den Platz bringen.“