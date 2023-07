Nach einem – durch das berüchtigte Ardennen-Wetter bedingt – etwas chaotischen Wochenende gelingt BMW mit dem Team Rowe der 25. Rekord-Gesamtsieg beim größten GT3-24-Stunden-Rennen, dem CrowdStrike 24 Hours of Spa.

Alles hat am Donnerstag mit einem völlig verregneten Qualifying begonnen, das es schlussendlich ermöglichte, dass nicht ein hochfavorisiertes Auto der PRO-Klasse, sondern der Bronze Huber Porsche 911 von Cairoli/Fittje/Au/Fetzer von der Pole-Position aus ins Rennen ging. Am frühen Samstagmorgen, bei weiterhin monsunartigem Regen, ereignete sich dann der tödliche Unfall des 18-jährigen Dilano van’t Hoff beim Rahmenrennen zum Formula Regional Europe Championship by Alpine (Freca). Dadurch gerät der ultraschnelle „Raidillon“ erneut in die Kritik der Piloten, insbesondere hinsichtlich des nahenden Formel-1-Grand-Prix.

Als am Samstag um 16.30 Uhr das 24-Stunden-Rennen wegen immer noch halbnasser Strecke hinter dem Safetycar gestartet wurde, entwickelte sich das Rennen zu einem Dreikampf zwischen Audi, Porsche und etwas später BMW. Der neue Ferrari 296 mischte zu Anfang auch noch mit, wogegen die Lamborghini und Mercedes zu Anfang eher etwas bescheidener dabei waren. Nachdem in der Nacht der WRT-BMW von D. Vanthoor/S. van der Linde/Weerts durch Unfall ausgefallen war, bestimmten die Audis von Scherer Sport und Tresor Orange 1 das Geschehen. Heimlich still und leise kämpfte sich aber der Rowe-BMW von Eng/Wittmann/Yelloly, der mit einer leicht anderen Strategie unterwegs war, am Sonntagmorgen an die Spitze, die er dann bis ins Ziel nicht mehr abgeben sollte. Durch den mehrfachen Einsatz des Safetycars wurde das Feld der PRO-Autos immer wieder zusammengeführt, sodass der Ausgang des Rennens bis zum Schuss spannend blieb.

Die letztjährigen Sieger Marciello/Gounon/Boguslavskiy von Akkodis ASP Mercedes-AMG kämpften sich in den letzten Stunden immer weiter nach vorne und landeten schlussendlich mit knappen elf Sekunden Rückstand auf die Sieger noch auf Platz zwei. Dahinter kamen, nach erbittertem Positionskampf, der Audi von Thiim/K. van der Linde/Engstler und der Grello Porsche von Estre/L. Vanthoor/Andlauer auf den Plätzen drei und vier an. Die Tatsache, dass vier verschiedene Marken das Rennen auf den ersten vier Plätzen beendeten, beweist, dass die Balance of Performance ihr Ziel erreicht hat, was die Organisatoren zufriedenstellen dürfte.

Wie bei allen Rennen der GT World Challenge Europe – Endurance war Dylan Pereira mit seinem Audi R8 LMS Evo des Tresor Attempto Racing (Nr. 66) auch in Spa mit dabei. Er war einer der schnellsten Audi-Piloten und lieferte bei äußerst schwierigen Streckenbedingungen einen sehr starken ersten Stint ab: „Das Auto fühlte sich sehr gut an und somit konnte ich mich zeitweise bis auf Platz 14 nach vorne arbeiten. Unglücklicherweise hat unser Team aber einige Strafen kassiert und leider waren meine drei Teamkollegen auch nicht ganz so schnell … Wir haben das schwierige Rennen mit einem nicht lädierten Auto auf Platz acht unserer Klasse (Platz 28 der Gesamtwertung) beendet, was die Hauptsache ist. Ich habe bewiesen, dass ich mit dem Audi R8 LMS schnell bin und ich hoffe, dass dies mir für die Zukunft Türen öffnen kann!“

Alle Infos und Resultate www.gt-world-challenge-europe.com