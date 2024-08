Fotogalerie / „Vintage Cars & Bikes“ lockt Autoliebhaber nach Steinfort

Gutes Wetter, viele Besucher und jede Menge Autos – so sah das Wochenende beim „Vintage Cars & Bikes Steinfort“ aus. In allen möglichen Farben und Formen konnten die Besucher am Samstag und Sonntag die gediegenen Ausstellungsstücke bestaunen. Und es gab nicht nur Autos zu sehen – auch Bikes, Busse und Zapfsäulen waren beispielsweise dabei. Organisiert wurde das Wochenende von den „Vintage Cars & Bikes Mechanical Freaks Steinfort“, in Zusammenarbeit mit dem „Club des Jeunes Hoen/Klengbetten“, dem „Centre d’intervention Steinfort“ und der „Entente des sociétés de la commune de Steinfort“. (Red.)