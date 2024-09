Luxemburg / Polizei nimmt alkoholisierte Störenfriede fest

Ein alkoholisierter Mann belästigte laut einer Polizei-Pressemitteilung am Sonntagnachmittag die Gäste eines Lokals in der Grand-Rue in Ettelbrück und weigerte sich, zu gehen. Trotz Aufforderung der Beamten kehrte er nach kurzer Zeit ins Lokal zurück und bedrohte das Personal. Weil er aufgrund seines Zustandes eine Gefahr für sich und andere dargestellt habe, kam er nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest. Die Polizei erstellte Protokoll wegen Drohungen und Beamtenbeleidigung.

In Grevenmacher belästigte am Sonntagabend eine weitere alkoholisierte Person die Rettungsdienste. Eine Polizeistreife forderte ihn auf, dies zu unterlassen, doch der Mann verhielt sich unkooperativ. Auch er kam nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest.