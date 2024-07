Am Montag wurde das neue Zonenbüro des CGDIS in Beles feierlich eingeweiht. An dieser Leitstelle laufen die Logistik, Planung, Prävention und Ausbildung für insgesamt 16 Feuerwehr- und Rettungszentren im Süden des Landes zusammen. So werden hier zum Beispiel neue Kandidaten ausgebildet. Aber auch sämtliche Schichtpläne werden in den neuen Räumlichkeiten entwickelt.